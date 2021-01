Makna Penampilan Serba Putih JLo di Acara Inagurasi Joe Biden

Jennifer Lopez saat menyanyikan lagu "This Land Is Your Land" dan "America the Beautiful" di acara inagurasi Presiden Terpilih Amerika Serikat Joe Biden (Foto: Cosmopolitan)

Jakarta: Jennifer Lopez menjadi salah satu pengisi acara pada pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden beserta wakilnya Kamala Harris. Pada acara tersebut, wanita yang akrab disapa JLo tersebut mengenakan pakaian serba putih dari Chanel.



Saat membawakan lagu "This Land Is Your Land" dan "America the Beautiful", JLo mengenakan mantel wol panjang dengan kancing emas, ruffled blouse, serta celana panjang model wide-leg. Ia juga menambahkan aksesoris anting, serta gelang mutiara dengan tampilan rambut ponytail.



Pakaiannya tersebut merupakan koleksi musim gugur dari Chanel di tahun 2020. Selain itu, JLo juga mengenakan heels dari Jimmy Choo yang memberikan sentuhan akhir yang elegan.



Tema serba putih tersebut merupakan warna yang menunjukkan pernyataan sikapnya terhadap gerakan hak pilih wanita di Amerika Serikat.



Dalam dunia politik, penggunaan warna untuk mengenang gerakan hak pilih wanita di Amerika Serikat sering dilakukan. Pada 2019 misalnya, anggota parlemen perempuan seperti Alexandria Ocasio-Cotez, Nancy Pelosi, dan Deb Haaland berpakaian putih sebagai pernyataan solidaritas di State of the Union 2019, sambil menunggu sambutan Presiden Trump.



Sehari sebelum tampil dalam inagurasi Joe Biden tersebut, Jennifer Lopez juga singgah di US Capitol untuk latihan dengan pakaian Chanel berwarna hitam-putih. Terdiri dari mantel houndstooth dan celana panjang model wide-leg yang senada. Kedua pilihan fesyen Lopez tidak lekang oleh waktu dan glamor.

