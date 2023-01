Motif Monogram dan Warna Cerah Mendominasi Tren Modest Fashion 2023

(Koleksi Madina Series Donna Prive. Foto: Dok. Istimewa)

Kehadiran modest fashion kini makin diterima dan menanjak di industri mode. Tak hanya di Indonesia, perkembangan gaya busana tertutup ini juga makin cemerlang di beberapa negara lain. Bahkan, The State Global Islamic Ecomony, melaporkan konsumsi fesyen Muslim dunia mencapai US$ 270 miliar, terus meningkat dengan laju pertumbuhan 5 persen. Pada tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai US$ 361 miliar. Donna Prive , sebagai jenama modest fesyen asal Banjarmasin yang telah berinovasi untukmenghadirkan lini produk fashion casual dan luxury di setiap lini koleksinya selama tigatahun belakangan ini, kembali meriahkan industri modest fashion di Indonesia, dalam acara Pagelaran Akhir Tahun, pada Sabtu (31/12) di Galaxy Hotel Banjarmasin.Muliani Alif Lakoreasa, Founder Donna Prive mengatakan perkembangan modest fashion Indonesia saat ini sudah mulai terlihat dampak positifnya. Ragam variasi dan inovasi selalu diutamakan dalam dunia modest fashion inilah yang tentunya akan membawa banyakdampak positif bagi ekonomi untuk masyarakat Indonesia."Koleksi Ready to Wear yang bisa digunakan di berbagai acara akan tetap menjadi tren di kalangan masyarakat. Sementara itu, motif monogram, warna-warna cerah seperti Fiery Red, Peach Pink, Empire Yellow, dan warna pastel, serta warna Earth Tone juga akan mendominasi tren modest fashion di tahun 2023," jelas Muliani.Adapun koleksi Madina Series lahir dengan kombinasi indah dari warna yang cerah dananggun serta motif yang terinspirasi dari desain arsitektur jendela Al Masjid An Nabawi di kota Madinah, Arab Saudi.Muliani menuturkan Madina series ini datang dengan paket premium yang lengkap, karena terdiri dari one set, dress, serta kemeja yang tentunya menggunakan bahan berkualitas premium serta cocok dipakai untuk beberapa acara baik formal hingga acara informal sekali pun.Koleksi terbaru dengan delapan look ini juga turut ditampilkan dalam fashion show yang diadakan di Neptunus Ballroom, Galaxy Hotel Banjarmasin. "Harapan saya kedepannya adalah semoga di tahun 2023 ini industri Modest Fashion Indonesia akan semakin maju lagi di tengah kembalinya geliat perekonomian Indonesia. Semakin banyak lagi kolaborasi yang saling menginspirasi di antara satu sama lainnya, sehingga nantinya kita tidak kalah saing dengan produk-produk mancanegara," tutup Muliani.