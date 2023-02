Kulik 4 Kostum Westlife di Konser The Wild Dreams Tour 2023

(FIR)

: Tak cuma bangkit di era Milenial saja, Westlife juga masih memberikan pesonanya di abad 21 ini. Bagaimana tidak? Westlife sukses menggelar tur konsernya yang bertema "The Wild Dreams Tour" 2023 pertama di Indonesia, tepatnya di ICE BSD.Dan yang paling spesial pada tur konser ini adalah Mark Feehily kembali bergabung setelah hiatus sejak 2012 silam, karena sakit pneumonia beberapa waktu lalu. Kemudian mengadakan tour pertama mereka pada 9 Februari 2023."Aku kangen, mau pulang. Tapi aku juga bahagia di Indonesia— untuk kalian semua di Indonesia, kami mencintai kalian. Dan terimakasih telah menata ulang hidupku" ujar Mark.Tidak kurang dari 20 lagu yang mereka bawakan dari lagu debut sejak 90an hingga album terbarunya "Wild Dreams". Bahkan para personil westlife membawakan lagu tersebut dengan totalitas hingga mengganti 4 kostum sebanyak 4 kali.Abstrak monochrome yang digunakan oleh keempat personil Westlife: Mark, Nicky, Kian,dan Shane dipakai saat ia membawakan album Wild Dreams yang menjadi opening di konser ini dengan lagu Starlight.Pada kostum keduanya mereka mengenakan straight pants berwarna hitam dan juga kemeja fit body, serta blazer pendek berwarna silver yang sempat mereka kenakan juga di konser Belfast 2022.Tuxedo warna-warni ini menjadi kostum ketiga Westlife saat manggung di ICE BSD beberapa waktu lalu. Dengan mengenakan tuxedo pink, tosca, putih, dan hitam ini mereka nampak menawan sambil membawakan lagu yang berjudul Swear It Again.Dan kostum terakhir untuk penutupan penampilannya mereka mengenakan blue jeans tie dye yang terlihat senada dengan motif berbeda. Pada outfit ini mereka terlihat sedikit lawas namun tetap kece.Berdasarkan postingan di Instagram official Westlife, nampaknya semua kostum mereka ini sudah sering dikenakan untuk setiap aksi mereka di atas panggung loh. Dan sepertinya mereka juga akan terus menggunakannya untuk konser "The Wild Dreams Tour" di berbagai negara.