Tren Fesyen 2024 Menurut Khanaan dan Ivan Gunawan

: Dua desainer Tanah Air Khanaan Shamlan dan Ivan Gunawan membagikan prediksinya terhadap tren fesyen pada 2024. Khanaan mengatakan tahun 2024 akan membawa sejumlah tren fesyen menarik, salah satunya potongan busana yang longgar (loose fit).Menurut Khanaan, kalau dari siluet itu akan lebih condong pada potongan-potongan yang loose. Selain potongan yang tidak ketat, setelan yang terbagi menjadi dua bagian (two piece sets) yakni atasan dan bawahan juga akan menjadi tren pada tahun depan."Model two piece sets akan menjadikan penggunaannya lebih fleksibel, membebaskan mereka untuk berekspresi memadu padankan setelan tersebut dengan setelan lainnya," ujar Khanaan saat ditemui di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten.“Tren akan lebih kepada fesyen yang tahan lama dan bisa dipakai kapan pun di mana pun, untuk banyak situasi dan acara, bisa mix and match dengan apa saja,” ungkap pemilik jenama KHANAAN.Lebih lanjut, Khanaan meyakini pada 2024, pencinta mode akan semakin kritis dan peduli dengan lingkungan. Fesyen yang berkelanjutan akan menjadi tren yang terus meluas.“Konsumen sekarang juga sangat kritis, selain material dengan kekuatan tahan lama, tren akan semakin condong dengan fesyen yang berkelanjutan. Mulai dari penggunaan bahan seperti natural fiber hingga zero waste,“ ujar Khanaan.“Jadi ke depan orang membeli baju tidak hanya membeli produk, tapi juga nilai,” tambahnya.Sementara itu ditemui pula di sela JMFW 2024, Ivan Gunawan turut memberikan pandangannya terhadap tren fesyen di tahun yang akan datang. Ia menyebut, gaya personal yang muncul dari bentuk ekspresi diri masing-masing individu, justru akan semakin dilirik. Istilah 'personal style' ia pilih untuk menggambarkan keberagaman kreativitas dan jati diri seseorang melalui gaya busananya.“Aku melihat semakin hari orang memiliki personal style yang berbeda-beda, mereka sudah bisa memilih karakter busana mereka seperti apa, jadi tidak lagi harus mengikuti tren yang diciptakan orang lain, tapi, menjadi diri sendiri,” kata Ivan.Sementara perihal warna, Ivan memprediksi sejumlah warna seperti hijau, fuschia, dan silver akan paling banyak menghiasi tren busana 2024. “Tapi balik lagi, warna itu tergantung masing-masing orang, tergantung acaranya juga,” imbuhnya.