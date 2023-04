Song Hye Kyo Tampil Cerah nan Elegan untuk Pemotretan Koleksi Musim Semi MICHAA 2023

Gaun oranye

One set hijau pucat

Blazer & kulot kuning gading

Blazer hijau & celana denim

Blazer & rok plisket

(yyy)

Setelah menunjukkan tampilan karakter misterius dan 'lelah' secara emosional sebagai Moon Dong Eun di drama fenomenal 'The Glory'. Kini, Song Hye Kyo menampilkan sisi yang sangat berbeda dalam pemotretan koleksi musim semi 2023 jenama fesyen asal Korea Selatan, MICHAA. Tetap dengan gayanya elegan dan berkelas, hanya saja kali ini Song Hye Kyo tampil lebih cerah dengan warna-warna yang menyegarkan. Dalam beberapa foto yang dibagikan melalui Instagram pribadinya, aktris berusia 41 tahun itu tampak memesona dalam balutan gaun selutut dari koleksi terbaru MICHAA.Tidak hanya itu, Song Hye Kyo juga tampak modis dengan perpaduan blazer rajut dan celana denim. Penasaran dengan penampilannya? Check this out!