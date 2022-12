'The Journey Series' Koleksi Scarf Tematik Kolaborasi Garuda Indonesia x Buttonscarves

(15 warna koleksi The Journey Series Garuda Indonesia x Buttonscarves. Foto: Dok. Buttonscarves)

(The Journey Series: Kuala Lumpur. Foto: Dok. Buttonscarves)

(yyy)

Maskapai nasional Garuda Indonesia bersama Buttonscarves secara resmimeluncurkan produk fashion tematik yang mengusung tema 'The Journey Series ' pada Senin 28 November 2022 lalu. Peluncuran produk fashion tematik ini menjadi komintmen berkelanjutan Garuda Indonesia dan Buttonscarves untuk meningkatkan daya saing brand dalam negeri.Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan selain untuk mendukung dan mengapresiasi kehadiran produk karya anak bangsa untuk Go Global melalui perannya sebagai platform promosional produk dalam negeri. Kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pengguna jasa khususnya dalam menghadirkan ragam pilihan dan kemudahaan untuk mendapatkan ragam produk buatan dalam negeri."Kehadiran karakter khas Garuda Indonesia pada produk kolaborasi ini kami harapkan juga dapat merepresentasikan semangat dan komitmen kami untuk menjadi bagian dalam pembangunan bangsa khususnya melalui optimalisasi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, salah satunya melalui sektor brand fashion lokal maupun industri retail nasional," jelas Irfan.Sementara, Linda Anggrea selaku Creative director Buttonscarves, menuturkan koleksi ini dimaksudkan untuk melambangkan suatu penjelajahan yang berkesan. Inspirasi kreatifnya datang dari berbagai perjalanan yang telah dilalui Buttonscarves selama ini untuk menjadi brand internasional."Di usianya yang ke-6, Buttonscarves memiliki visi untuk go-global dan lebih dikenal oleh masyarakat dunia sebagai Indonesia's leading lifestyle brand. Kolaborasi ini merupakan salah satu langkah kami untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap Buttonscarves dapat lebih berkembang dan produk-produknya dapat diterima dan disukai tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat di berbagai belahan dunia," ungkap Linda.Pada tahap awal peluncuran 'The Journey Series', Linda menjelaskan pelanggan Garuda Indonesia akan memperoleh koleksi scarf dengan motif khas Buttonscarves seperti elemen bunga, kompas dan bola dunia yang didesain dengan berbagai warna cantik yang mewakili kota-kota ternama dunia yang menjadi destinasi favorit Garuda Indonesia. Seperti Jakarta, Singapore, Amsterdam, Bangkok, Jeddah, Hongkong, Melbourne, Kuala Lumpur, Medinah, Tokyo, Osaka, Seoul, Denpasar, Labuan Bajo dan Sydney."Setelah itu, tahap selanjutnya dari 'The Journey Series' adalah produk bomber jacket yang dapat diperoleh pada bulan Desember mendatang. Keseluruhan koleksi ini akan tersedia di seluruh toko Buttonscarves, gerai online Buttonscarves, ecommerce dan menyusul akan tersedia juga di Garuda Shop," tutup Linda.