Isyana dan Afgan Tampil Kompak Hadiri Coach Runaway di NYFW 2023

(Afgansyah Reza, Stuart Vevers, dan Isyana Sarasvati. Foto: Dok. Coach)

Bertepatan dengan perhelatan akbar New York Fashion Week (NYFW)Spring/Summer 2023, Coach merilis karya terbaru Direktur Kreatif Coach, Stuart Vevers untuk koleksi musim semi 2023.Pertunjukkan yang berlangsung di Park Avenue Armory, New York City berlangsung meriah karena dihadiri oleh sejumlah selebriti dari berbagai negara. Termasuk, Isyana Sarasvati dan Afgansyah Reza yang hadir sebagai perwakilan dari Indonesia dan duduk di barisan depan pertunjukan Coach Spring 2023.Seperti diketahui, Isyana dan Afgan, dikenal sebagai penyanyi muda dengan karir yang tengah bersinar dan memiliki selera fashion orisinil serta elegan. Keduanya terpilih karena berhasil merepresentasikan Coach yang dikenal memiliki semangat optimisme dan berani mengekspresikan diri secara autentik.Pada pertunjukan yang berlangsung 14 September 2022, Isyana terlihat tampil cantik mengenakan Coach Plaid Shearling Aviator sebagai outer. Dengan sentuhan warna kuning neon, desain jaket oversized ini terinspirasi dari kepala desainer pertama Coach, Bonnie Cashin.Ditambah dengan aksesori Coach Bandit Shoulder Bag, dengan detail ikon ‘C’ pada bagian pushpin closure, yang bisa dikenakan sebagai tas bahu ataupun tas jinjing, membuat pelantun 'Keep Being You' ini tampak keren seperti gaya 90s grunge.Sementara, Afgan terlihat memukau dalam balutan kemeja flannel Coach Oversized. Siluet kasual yang memiliki warna pop up senada dengan Isyana membuatnya terlihat paling cerah di antara tamu yang lain.Tak hanya itu, pelantun 'Panah Asmara' ini juga melengkapi penampilannya dengan aksesori Coach Bandit Shoulder Bag 20, berukuran kecil dan tali yang bisa disesuaikan sehingga cocok dikenakan sebagai crossbody. Gaya fesyennya ini membuat Afgan terlihat paling bersinar selama pertunjukan Coach Spring 2023.