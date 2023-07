Gaya Kece Selebriti Pakai Tas Coach saat Nonton Konser Musik, Mana Favoritmu?

Tamara Dai - Jelly Tabby Bag

Sarah Azka - Jelly Tabby Bag

Gamaliel - Messenger Bag with Signature Canvas Interior

Alessandro Georgie - Hobo Crossbody With Signature Canvas Interior

Konser kini telah menjadi full-on fashion extravaganza, di mana banyak orang memanfaatkan momen ini untuk mengekspresikan diri melalui outfit. Ya, menggabungkan elemen gaya tertentu merupakan kunci untuk menciptakan tampilan konser yang sempurna sesuai dengan tema/genre dari konser tersebut.Dalam hal ini, tas juga memiliki peran penting dalam mendukung tampilanmu, baik itu dari segi gaya maupun fungsionalitas. Ingat, beberapa konser memiliki ketentuan tersendiri mengenai jenis tas ataupun barang-barang yang boleh dibawa. Jadi, kamu perlu menyiapkannya dengan seksama!Baru-baru ini, beberapa selebritas Indonesia membagikan ide mix and match outfit konser yang dapat kamu tiru. Mereka pun memilih Coach sebagai tas andalan konser mereka berkat desainnya yang modern dan bentuknya yang praktis. Penasaran dengan gaya mereka? Yuk, intip di bawah ini!Kamu ingin terlihat bold dan eksentrik? Coba tiru gaya Tamara Dai. Setiap detail dari tampilan influencer ini bisa menjadi inspirasimu untuk menghadiri konser musisi idaman dalam tampilan yang ekspresif, mulai dari pakaian hingga aksesorinya.Untuk menyempurnakan penampilan, Tamara memilih one shoulder long sleeve top dengan potongan yang eksentrik, yang dilengkapi dengan sentuhan collar necklace. Ia pun memadukannya dengan denim mini skirt yang lekat dengan gaya street style.Tak lupa kehadiran Coach Jelly Tabby Bag memberi sentuhan playful berkat warna cerah dan bahan transparannya. Selain untuk konser K-pop, tas yang satu ini dapat kamu gunakan untuk beragam konser lainnya berkat fitur kompartemen terbuka dan crossbody strap untuk pemakaian serbaguna, cocok sekali untuk menemani kegiatan konsermu!Sama dengan Tamara, hanya saja selebriti Sarah Azka memilih Jelly Tabby Bag berwarna ungu untuk nonton konser K-Pop. Ia tampak mengenakan denim vest dan sweater berwarna ungu, yang dipadukan dengan silk pants berwarna senada dengan aksen ankle lace.Sarah juga mengenakan black platform flats demi kenyamanan, meskipun harus berada di area festival dan berdiri sepanjang konser, kamu tetap bisa enjoy the concert sembari update OOTD di sosial mediamu. Siapa sangka tampilan yang nyaman sekaligus stylish ini bisa dikenakan untuk ngonser? Jika kamu adalah ARMY, tampilan ini sangat cocok untukmu lho!Outfit serba hitam memang tak lekang oleh waktu! Tampilan yang satu ini memang cocok bagi kamu pencinta konser musik bergenre indie rock, soul music, hip-hop, atau sejenisnya. Pada unggahan Instagramnya baru-baru ini, Gamaliel tampil edgy dalam balutan oversized black shirt, T-shirt putih, dan black wide pants. Ia pun memilih tas Messenger Bag with Signature Canvas Interior dari Coach sebagai statement piece dari keseluruhan tampilannya.Tas yang satu ini merupakan paduan sempurna antara desain minimalis modern dan understated sophistication, yang terbuat dari crossgrain leather dan Signature coated canvas. Messenger Bag with Signature Canvas Interior sangat cocok untuk menemanimu saat konser berkat detachable strap-nya sehingga dapat dikenakan sebagai shoulder bag ataupun crossbody bag.Kamu pencinta festival musik? Gaya bohemian seperti yang dipakai Alessandro adalah pilihan yang tepat. Festival musik identik dengan tampilan yang ekspresif dan bebas. Inilah mengapa bohemian chic menjadi salah satu gaya ikonis pada ragam festival musik di berbagai belahan dunia.Pria yang akrab disapa Ale, baru-baru ini membagikan inspirasi tampilan bernuansa bohemian. Ia dengan berani memadukan nude mesh tank top dengan embroided jeans dan black loafers. Untuk aksesori, tas Hobo Crossbody With Signature Canvas Interior dari Coach menjadi pilihannya. Tas dengan desain modern minimalis ini memiliki saku multifungsi dan interior terbuka dengan ruang untuk ponsel, dompet, dan kebutuhan penting konser lainnya.Kamu juga dapat mengenakan tas ini sebagai top handle bag, shoulder bag, maupun crossbody bag. Tas ini pun mengusung konsep gender neutral sehingga dapat dikenakan secara modis oleh pria maupun wanita.