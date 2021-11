Inspirasi Outfit untuk Hijabers yang Ingin Tampil Chic dan Stylish

Aleza - The Woman

(Foto: Dok. Lazada)

Nadjani x Hijab Wanita Cantik - Flower Madras

Geulis - Magical Enchantment

Heaven Lights - Floral & Nature

Saat ini, tren industri fesyen muslim tanah air makin meningkat. Pasalnya, banyak wanita berhijab yang juga ingin tampil fashionable dalam kesehariannya. Jika dulu mengenakan hijab terkesan kaku dan ketinggalan zaman. Kini, banyak hijabers yang justru tak kalah stylish dari wanita lainnya.Tak hanya untuk mereka yang masih single. Banyak dari kalangan ibu muda hingga ibu rumah tangga pun ingin terlihat chic dan kekinian saat mengenakan outfitnya.Nah, untuk kamu yang sedang mencari inspirasi untuk OOTD akhir pekan ini, kamu bisa mencarinya di kanal e-commerce Lazada Style Space 'Energy in Motion' Jakarta Fashion Week 2022. Koleksi busana dari desainer tanah air ini sudah bisa kamu dapatkan sejak tanggal 25 November 2021.Berikut ini koleksi busana yang bisa kamu jadikan pilihan:Koleksi ini menggambarkan kekuatan sosok wanita yang aktif, modern dan mandiri dalam mendefinisikan dirinya melalui style. Siapa pun dan apa pun profesinya, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, seniman, entrepreneur dan banyak profesi lainnya, wanita adalah sosok yang tangguh dalam berjuang, bertahan dan menggapai keinginannya.Melalui perpaduan gaya yang tegas namun tetap memiliki sentuhan feminin, koleksi ini menggambarkan perpaduan karakter wanita melalui style sebagai jati diri yang unik.Koleksi ini terinspirasi dari busana sehari-hari di mana selama pandemi kita tidak terlalu banyak bisa beraktivitas di luar rumah. Dengan desain yang asimetris dan pola yang bertumpuk, pada tahun 2017 Nadjani membuat debut menggunakan bahan motif yang didesain sendiri.Ternyata desain ini sangat diminati oleh konsumen karena berani menggunakan motif-motif bernuansa warna-warni dan Bold. Pada awal pandemi covid, Nadjani banyak memodifikasi koleksi mereka untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu, mereka pun memproduksi produk lain seperti Apron, topi untuk berkebun dan shopping bag untuk berbelanja.Untuk koleksi Jakarta Fashion Week tahun ini, Geulis terinspirasi oleh cerita Disney – Frozen II. Dari cerita tersebut, Geulis melihat banyak sekali hal yang dapat diambil. Kuatnya karakter perempuan dalam cerita tersebut adalah salah satu bagian dari DNA Geulis.Dari cerita tersebut Geulis mengangkat tema besar yakni Magical Enchantment yang dituangkan dalam koleksi runway dengan potongan dress, top, tunic printed yang diambil dari elemen-elemen film tersebut, seperti snowflakes, bunga serta dipadukan dengan pattern dari Geulis. Siluet A line dress, blouse dan tunic juga akan hadir dalam koleksi 16 look yang akan dipresentasikan dalam JFW 2022.Keindahan alam Indonesia merupakan inspirasi utama bagi siapa pun yang menikmatinya. Tumbuhan dan bunga seakan menjadi muse terbaik bagi setiap pengrajin untuk melahirkan mahakarya yang memukau. Lahir dengan keindahan bunga di setiap signature yang dibawakan, kali ini Heaven Lights ingin membawakan keindahan “Floral and Nature” sebagai inspirasi dari setiap mahakarya yang ada.Dibuat dengan kualitas dan karya terbaik, Heaven Lights berharap setiap individu yang hadir tidak hanya menikmati keindahan alam sebagai sumber inspirasi, namun juga bersama bergerak untuk menjaga keindahan tersebut.