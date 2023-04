Stadium 2.0, Konsep Baru adidas Indonesia di Lotte Mall Jakarta

(Tampilan konsep Stadium 2.0 adidas store di Lottle Mall Jakarta. Foto: Dok. Istimewa)

Menjadi salah satu mitra dari adidas Indonesia serta perusahaan ritelterdepan di Indonesia, Kanmo Group meresmikan toko adidas di pusat perbelanjaan LotteMall di Jakarta.Toko yang berlokasi di daerah Kuningan, Jakarta ini semakin mendekatkan penggemar adidas di ibu kota Jakarta untuk memiliki pakaian dan perlengkapan dalam memulai gaya hidup yang aktif."Setelah menjadi mitra ritel adidas di Indonesia selama tiga tahun, Kanmo Group melihatadanya peningkatan antusiasme pelanggan terhadap rangkaian produk dari merek activewear asal Jerman ini. Dengan menghadirkan adidas di pusat perbelanjaan Lotte Mall, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah untuk memiliki kebutuhan gaya hidup, olahraga, dan fesyen yang premium dan berkualitas," ucap Lee Walker, Vice President of Footwear and Active di Kanmo Group.Dengan mengusung semangat “We are back stronger than before”, toko terbaru ini memiliki konsep Stadium 2.0 yang terinspirasi dari kemampuan stadion menampung berbagai macam olahraga.Toko yang berlokasi di Ground Floor serta memiliki luas 249 meter persegi ini menyediakan beragam koleksi dari head-to-toe yang berkualitas dan fashionable untuk kebutuhan gaya hidup yang aktif."Pembukaan toko terbaru ini sejalan dengan komitmen Kanmo Group dalam mendekatkan pelanggan ke portfolio merek global yang berkualitas ke Indonesia. Harapannya, kemitraan kami dengan adidas akan langgeng agar dapat menyediakan kemudahan akses ke rangkaian produk olahraga berstandar premium dan mendukung para penggunanya untuk memiliki kehidupan yang aktif dan sehat," tutup Lee Walker.