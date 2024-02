Tampil Kece Saat 'Nyoblos' TPS di Pemilu 2024

1. Paduan kemeja dan sneakers

(Jaket dan jeans memang selalu jadi pilhan keren yang praktis. Bisa kamu pilih juga nih saat akan mencoblos di TPS. Foto: Dok. Istimewa)

2. Standout dengan outer

3. Unik dengan tenun atau batik

4. Pilih tas fungsional berwarna senada

5. Bangun kesiangan? Kaos oblong plus celana jeans aja

(TIN)

Mix and match outfit sesuai konteks acara memberi kesan yang baik. Hal ini juga bisa diterapkan saat memberikan hak suara atau nyoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024 yang sedang berlangsung hari ini.Enggak terlalu berlebihan dan over, tips and trik fashion ini bisa menambah kepercayaan diri kamu lho! Berikut ini Tokopedia melalui Communications Senior Lead Tokopedia, Antonia Adega memberikan tipsnya seperti di bawah ini.Berpakaian rapi tidak berarti membosankan. Padukan kemeja dengan sneakers.Cara lain mix and match outfit agar makin standout saat ke TPS Pemilu 2024 adalah memakai outer. Misalnya, untuk perempuan bisa pakai cardigan, dan laki-laki pakai jaket denim.Batik dan tenun bisa menjadi statement piece untuk dikombinasikan dengan pakaian yang lebih kasual saat nyoblos di TPS Pemilu 2024. Untuk laki-laki bisa memadukan kemeja batik dengan celana jeans sedangkan untuk perempuan bisa memakai atasan blouse, bawahan kulot dan outer tenunSelain pakaian, tas juga merupakan item fashion yang penting untuk dibawa saat ke TPS Pemilu 2024. Agar makin fashionable, masyarakat bisa menyamakan warna tas dengan sepatu atau sandal yang digunakan.Pencoblosan di TPS akan berlangsung pada 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Jika kesiangan bangun dan bingung mengenakan pakaian apa untuk buru-buru ke TPS, kaos oblong dan celana jeans bisa menjadi pilihan mudah. Gunakan sneakers atau sepatu sandal untuk melengkapi penampilan agar makin fashionable.