Gaya Kasual Zoe Saldana, Pemeran Neytiri di Film Avatar: The Way of Water

Tampil monokrom untuk konferensi pers Avatar 2

Serba hitam bersama para pemeran Avatar

Tanktop hitam dan jeans untuk momen liburan

Tampil lebih anggun dengan gaun jala (fishnet dress)

Setelah 13 tahun film pertamanya dirilis pada 2009, kini sekuel film Avatar yang bertajuk 'The Way of Water' mulai meramaikan bioskop-bioskop di Indonesia sejak 14 Desember 2022.Euforia film Avatar 2 membuat publik Tanah Air ikutan antusias untuk menyaksikan film karya sutradara ternama James Cameron. Bukan cuma itu, selain karena alur cerita dan tampilan yang menyegarkan mata, kehadiran para karakter utama juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu pencinta film bergenre Sci-Fi, Adventure ini.Neytiri merupakan salah satu karakter paling penting dari dunia Pandora di film Avatar. Aktris Hollywood, Zoe Saldana disebut-sebut mencapai kesuksesan terbaiknya saat berperan sebagai makhluk biru itu.Kini, banyak pencinta film yang penasaran dengan sosok Zoe Saldana yang telah menjadi salah satu wajah utama film Avatar. Bahkan, tak sedikit yang mulai penasaran dengan gaya busana dari wanita berusia 44 tahun ini.Berikut gaya kasual Zoe Saldana dalam keseharian maupun saat menghadiri acara formal seperti Gala Premier film Avatar 2 pada awal Desember lalu!