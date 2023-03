5 Ide Mix and Match Celana Warna Bumi untuk Hijabers Kalem nan Feminin

Celana coklat & kemeja hitam

Celana coklat, kemeja putih & mantel

Celana cream, kaus peach & kemeja coklat

Celana hijau zamrud & blouse putih

Celana coklat muda & kaus panjang hitam

Sejak tahun 2022 lalu, warna bumi makin banyak diminati kaum perempuan yang senang bergaya simple dan kasual. Bahkan, tren warna ini disebut-sebut bakalan 'long lasting' alias bertahan lama dan menyamakan posisi warna-warna dasar seperi hitam, putih dan abu-abu.Seperti diketahui, warna bumi atau earthy tone didominasi oleh warna-warna seperti caramel, cokelat, biru muda, hijau dan terracotta. Warna ini dianggap bisa memberikan kesan kalem dan feminin saat dipakai.Berikut ini ide untuk mix and match celana warna bumi dengan busana lainnya. Oia, outfit ini juga cocok dipakai untuk ke kampus atau hangout bareng teman di bulan Ramadan nanti. Check this out!