Creative Sustainability Jadi Tema dari Muslimah Creative Day 2022

(Temi Sumarlin CEO Scarf Media mengatakan Scarf Media sangat mendorong potensi kreatif dari muslimah di Indonesia untuk terus berkembang Foto: Dok. Istimewa)

Dalam rangka ulang tahun ke-10 Scarf Media, tahun ini di selenggarakan dalam event Muslimah Creative Day 2022 yang digelar pada 23-26 Juni 2022 di Pulau Satu dan Dome Senayan park. Acara Muslimah kreatif terbesar di Indonesia ini mengusung tema “Creative Sustainability”.Tahun ini menjadi tahun kedua digelar secara langsung, setelah saat pandemi digelar secara virtual. Lebih dari 100 booth meramaikan bazaar fashion, makanan, hobby bahkan ada dari industri kesehatan syariah, aplikasi dan juga instalasi seni dipamerkan dalam kegiatan tersebut.Sejumlah brand ternama seperti Mandja by Ivan Gunawan, Kamiidea, Vivi Zubedi serta banyak local brand pilihan hadir di sana. Yang menarik tahun ini Muslimah Creative Day 2022 juga memanjakan pengunjung.Selain acara digelar secara gratis untuk umum Scraf Media juga menyiapkan lebih dari 15.000 produk dan goodie bags sponsor yang dibagikan secara gratis pada pengunjung.Pada acara ini juga terdapat ratusan emas yang diberikan bagi pengunjung yang beruntung. Untuk booth kesehatan terdapat fasilitas cek asam urat, kolesterol dan GDS secara gratis.Tidak kalah menarik dari para pengisi acara, inspiring talks akan diisi oleh sejumlah nama seperti Fery Farhati Baswedan (Founder ibu-ibu kota - Istri Gub DKI Jakarta), Sri Bahlil (founder Hanida - Istri Menteri Investasi), Dara Arafah (Influencer), Nabilah Ayu (Influencer), Amanda Rawles (BA Wardah), Chikita Fawazi, Noni Ayi (Pengusaha kecantikan), Shandy Purnamasari (Founder Shade Signature), dan masih banyak lagi. Masing-masing memberikan sharing dengan tema-tema yang menarik.Pada Muslimah Creative Day, Kreasi Kriya selaku induk perusahaan Scarf Media juga akan melakukan MOU dengan Euroasia yang berkedudukan di Jerman untuk pengembangan localbrand di pasarEropa.Penandatanganan ini didukung oleh Momofin apps sebagai aplikasi partner yang mempermudah tanda tangan dan materai digital. Pada Sabtu dan Minggu sebagai penutup, Muslimah Creative Day 2022 juga menampilkan fashion show dari beberapa brand seperti Ladycrown, Ivan Gunawan, Vivi Zubedi, Maima Indonesia, AM by Anggia Sari dan Chayra.Fashion show ini menampiklan koleksi ready to wear dari local brand tersebut. “Harapannya Muslimah Creative Day 2022 tidak hanya jadi etalase bagi produk kreatif muslimah, tapi juga menjadi tempat muslimah berjejaring dan terkoneksi untuk saling memberikan manfaat," papar Temi Sumarlin CEO Scarf Media."Karena Scarf Media sangat mendorong potensi kreatif dari muslimah di Indonesia untuk terus berkembang, semoga Muslimah Creative Day selalu bisa menjadi wadah tersebut,” tambah Temi lagi.Pastikan kamu sehat dan sudah booster serta untuk anak-anak sudah vaksin dua kali jika ingin datang ke Muslimah Creative Day 2022. Informasi mengenai event ini bisa melalui Instagram @scarf_media, @mcd_event atau Scmedia.id