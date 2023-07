(Erina Gudono turut serta di ajang JF3 2023, mengenakan kebaya garapan Andika Pramudia dan Satria Soewiryo (An'Soe). Foto: Dok. Instagram JF3 Official/@jf3_info)

(TIN)

Pesona Erina Gudono terlihat menonjol saat mengenakan kebaya garapan Andika Pramudia dan Satria Soewiryo (An'Soe). Finalis Putri Indonesia 2022 ini tampil di depan sang suami, Kaesang Pangarep di Jakarta Fashion and Food Festival JF3 ) 2023 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam.Erina terlihat mengenakan kebaya ungu dan berjalan di sepanjang catwalk. Tak hanya Kaesang, penampilan menantu Presiden Jokowi itu juga turut disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.Dalam konferensi pers, Andika menjelaskan kebaya cantik tersebut sudah dipersiapkan sejak satu bulan lalu. Selain busana yang dikenakan Erina, An'Soe juga menampilkan 17 koleksinya yang diperagakan oleh 12 model dan empat muse untuk JF3."Terima kasih sekali rancangan kami sudah dipercaya untuk dikenakan oleh mbak Erina Gudono, ada Yuki Kato, ada (model) Kimi Jayanti, ada Yasinta Aurellia (Runner Up) Putri Indonesia 2023," kata Andika.Diketahui, ajang JF3 2023 ini digelar di dua lokasi. Lokasi pertama di Summarecon Mall Serpong pada 5-19 Juli 2023 dan di Summarecon Mall Kelapa Gading pada 19-30 Juli 2023.Acara ini merupakan gelaran ke-19 yang menjadi salah satu festival busana yang paling berpengaruh di Indonesia. JF3 sendiri mengusung tema Power to Empower dan dihadirkan untuk mendukung eksistensi industri mode Indonesia.Fashion Village melibatkan 84 pelaku bisnis mode lokal, fashion show dari para desainer muda dan terkemuka juga akan dihadirkan selama JF3 Fashion Festival.