Hari Ini Satu Udara dengan Kim Seon Ho, Yuk Intip Dulu Gaya Keren Si Oppa Lesung Pipit

Jaket hoodie dan celana pendek

Kaus oranye dan celana jeans

Kemeja tartan andalan

Kaus putih dan celana kargo

Kemeja abu tua dan celana hitam

Dua hari berturut-turut, aktor tampan asal Korea Selatan, Kim Seon Ho bakal menyapa penggemarnya dalam acara fanmeeting bertajuk 'One, Two, Three, Smile' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 2 dan 3 Juni 2023.Sebelumnya, fanmeeting Kim Seon Ho hanya berlangsung selama satu hari, namun karena antusiasme tinggi para Seonhohada (fans Seon Ho) Indonesia, promotor menambahkan jumlah hari fanmeeting bintang drama 'Start Up' dan 'Hometown Cha-Cha-Cha' ini menjadi dua hari.Tiba di Jakarta pada Kamis Malam (1/6), pria berusia 37 tahun itu terlihat menawan meski hanya mengenakan kaus hitam dan celana panjang berwarna khaki. Ya, Seon Ho memang dikenal sebagai seleb Korea yang khas dengan tampilan kasualnya. Bahkan, gayanya yang kerap memasukkan baju ke dalam celana banyak diikuti kaum adam fashionable saat ini.Penasaran kan dengan style kece si oppa lesung pipit? Check this out!