Curi Perhatian di Acara Sulwhasoo, Rosé BLACKPINK Tampil Menawan Pakai Aksesori Tradisional Korea

Dengan kecantikan yang elegan dan sangat memikat, Rosé BLACKPINK menghadiri acara Sulwhasoo at The Metropolitan Museum of Art di New York pada Rabu (29/3), waktu setempat.Sulwhasoo adalah merek perawatan kulit mewah yang berdiri di bawah kosmetik Korea Amorepacific, dan Rosé didapuk sebagai duta global merek tersebut untuk menggantikan posisi Song Hye Kyo.Seperti pada acara perhelatan lainnya, Rosé selalu tampil memukau dengan gaun hitam dan rambut berwarna blonde yang telah menjadi ciri khas-nya. Namun, yang membedakan penampilannya saat ini adalah aksesori rambut yang dikenakan perempuan kelahiran 11 Februari 1997 tersebut.Melansir dari Kpop Chart, Rosé diketahui menggunakan elemen budaya Korea Selatan bernama 'Daenggi' yang dipasang dengan indah di bagian belakang rambutnya.Daenggi merupakan sebuah aksesori atau pita tradisional Korea Selatan yang biasanya digunakan oleh wanita pada era Dinasti Joseon.Bak seorang ratu kerajaan, begitulah komentar para netizen melihat penampilan memukau Rosé BLACKPINK.