Albert Yanuar Kembali di Industri Fesyen, Tampilkan Filosofi Gabungan Sosial dan Budaya

(FIR)

Kehadiran kembali Albert Yanuar pun menjadi kesenangan tersendiri untuk penyuka fesyen. Setelah vakum untuk dua tahun, Albert Yanuar tampil di Jakarta Food and Festival (JF3) dengan 39 koleksi.Koleksi pakaian wanita dan pria dari Albert Yanuar, Spring-Summer 2023, mengusung filosofi tentang gambar kehidupan sosial dan budaya yang ecletic di Indonesia. Pun, dituangkan dalam teknik bordiran tangan yang membentuk sebuah lukisan."Jadi koleksi yang aku tampilkan ini lebih berani, tegas, dan lebih idealis. Ini bukan sekadar pameran fesyen, tapi ada seni juga. Terutama dari teknik hand embroidery yang memang menjadi signature aku. Itu jauh lebih indah daripada computerized embroidery," ungkap Albert Yanuar Senin saat konferensi pers JF3.Tema yang dibawakan adalah "New Philosopy". Filsafat artinya cinta kebijakan (the love of wisdom). Filosofi adalah ilmu yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa.Palet dengan warna gelap seperti emas, merah marun, hijau emerald, biru tua, dan hitam mendominasi koleksi ini untuk memberikan nuansa mistis dan eksotis pada setiap rancangan. Koleksi 'New Philosophy' menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti Duchess Silk, Organdi Silk, dan Jaquard.Bahan-bahan yang digunakan ini menciptakan kesan dramatis pada setiap potongan pakaian. Total dari koleksi ini mencapai 39, terdiri dari 27 baju wanita, 10 baju pria, dan 2 baju anak-anak, semuanya menampilkan keunikan dan keeksentrikannya yang khas dari Albert Yanuar."Dengan aku vakum 2 tahun ini, aku merasa kerja sama dengan JF3 merupakan kesempatan yang aku sangat appreciate. Walaupun banyak tantangan, aku tetep positif. I will do my best untuk menampilkan yang terbaik," tutup Albert Yanuar.