Inspirasi OOTD untuk Liburan Musim Panas ala Kate Spade New York

Febby Rastanti

(Foto: Dok. Kate Spade New York)

Sandra Dewi

(Foto: Dok. Kate Spade New York)

Adisthy Zahra

(Foto: Dok. Kate Spade New York)

(yyy)

Liburan musim panas saatnya mix and match outfit kesayangan dengan warna-warna yang cerah dan segar. Selain menyesuaikan dengan momennya, mengenakan pakaian berwarna cerah akan membuat suasana liburan jadi makin menyenangkan. Bahkan, jika kamu tampil modis dan chic, ini akan menjadi memori liburan yang tak terlupakan!Jenama fesyen ternama, Kate Spade New York, melalui koleksi Summer 2023 menghadirkan beragam rangkaian produk yang sangat cocok untuk kamu gunakan selama liburan ini. Mulai dari gaun, tas, hingga aksesori yang erat dengan aksen musim panas.Koleksi kali ini mengacu pada simbol-simbol universal musim panas yang membangkitkan rasa nostalgia dan kegembiraan, seperti bintang laut, kerang, koral, harta karun, laut, dan lain sebagainya. Beberapa item pun lekat dengan warna-warna cerah yang ceria, dengan sentuhan buah lemon, jeruk nipis yang berpadu apik dengan warna putih.Berikut adalah koleksi Summer 2023 Kate Spade New York yang jadi favoritnya beberapa selebritas Indonesia . Tampilan ini bisa kamu tiru lho!Baik itu pesta ulang tahun, pernikahan, atau pun momen berharga lainnya, flowy summer dress merupakan pilihan yang sangat tepat.Untuk occasion serupa, Febby Rastanti memilih Lemon Toss Tie-Waist Shirtdress dari Kate Spade New York, yang hadir dengan motif lemon berbahan stretch poplin. Corak terang baju ini pun memberikan sentuhan vibrant khas musim panas.Selain itu, untuk menyempurnakan penampilan Febby juga mengenakan tas Lemon Drop Raffia Lemon Slice Top Handle serta sandals dengan warna senada. Untuk kesan yang lebih formal, kamu juga dapat memadukan tampilan ini dengan kitten heels atau wedge sandals.Sandra tanpa ragu memilih item bertema lemon from head to toe dari Kate Spade, yaitu Crochet Lemons Sweater, Lemon Toss Mikado Midi Skirt, dan Lemon Drop Raffia Lemon Slice Top Handle.Tampilan ini cocok dikenakan saat kamu berkeliling kota atau makan siang bersama orang tersayang. Jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih kalem dan simple, padupadankan masing-masing item dengan jeans atau atasan berwarna polos.Untuk tampilannya kali ini, Adhisty Zara memilih gaya bold, yaitu dengan black sweetheart sleeveless top dan army leather skirt. Tampilan tersebut ia sempurnakan dengan tas Sam Icon Sequin Gingham Small Tote. Tas yang satu ini cocok untuk menemani liburanmu kaena memiliki ruang yang cukup luas untuk menampung beberapa barang.Outfit ini sangat cocok jika kamu akan melakukan city sightseeing atau sekadar mengunjungi tourist spot tertentu. Tambahkan aksesori sebagai sentuhan akhir untuk hadirkan kesan chic yang menyeluruh, mulai dari kalung hingga gelang. Tampilan ini akan membuatmu terlihat modis banget!