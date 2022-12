(yyy)

Saat menghadiri pemutaran perdana film Avatar: The Way of Water karya James Cameron di Los Angeles (12/12), supermodel Heidi Klum's tampil memukau dengan gaun tembus pandang berwarna perak.Namun, ini bukan gaun biasa. Desain tulle rancangan Lever Couture menampilkan gaun satu lengan dengan bagian bawah asimetris yang dipotong menjadi strip pinggiran tebal dan celah setinggi paha.Dari kain perak yang halus hingga struktur arsitektural, karya tersebut menciptakan ilusi air yang bergerak. Bintang 'Making the Cut' ini pun melengkapi outfit gemerlapnya dengan sandal heel bening dan kancing bertatahkan berlian.Tak hanya itu, untuk tampil totalitas yang sesuai dengan tema film Avatar, Heidi juga memilih efek gaya rambut basah yang membuatnya tampak seolah-olah baru saja keluar dari kolam, dikutip dari E News!Heidi bukan satu-satunya yang berdandan seperti itu. Suaminya, Tom Kaulitz, juga ikut beraksi dengan mengenakan jas berwarna silver metalik berkancing senada.Tentu saja, ini bukan pertama kalinya pasangan ini tampil dengan busana yang cukup 'unik' untuk acara spesial. Pada pesta Halloween Oktober lalu, model sekaligus aktris ternama Hollywood ini mengenakan kostum cacing raksasa, sementara Tom berpakaian seperti seorang nelayan.