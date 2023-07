Ini Tampilan Luminox Mil-Spec 3350, Jam Tangan Canggih Andalan Militer yang 'Laki Banget'

(Jam tangan Luminox Mil-Spec 3350 cocok dikenakan untuk kamu yang senang beraktivitas di luar ruangan atau para penggemar olahraga ekstrem. Foto: Dok. Istimewa)

Sekarang ini, jam tangan bukan hanya menjadi alat penunjuk waktu saja. Tapi juga menjadi fashion statement dari para penggunanya. Bagi pria, jam tangan merupakan aksesori penting yang bisa menunjukkan passion, kepercayaan diri, dan style mereka.Tidak heran mengapa berbagai merek jam tangan pria terbaik berlomba-lomba untuk menghasilkan jam tangan yang sesuai dengan ‘jiwa’ laki laki.Seperti Luminox, yang selama hampir 35 tahun, telah menjadi pilihan terpercaya bagi militer, first responders dan penggemar alam di seluruh dunia. DNA Luminox bernafaskan reliability, strength, robust, always visible, accurate, precision, dan Swiss made.Selain dilisensikan secara resmi oleh departemen Angkatan Laut AS, dan menjadi mitra resmi dari Navy SEAL Foundation, Bear Grylls, ICE-SAR dan mitra lisensi dari Lockheed Martin. Luminox juga dipercaya dan diminta oleh sejumlah besar Kelompok Penegak Hukum, Polisi dan Departemen Pemadam Kebakaran di seluruh dunia.Jhoni Suryadi Sibarani selaku Sales & Marketing Manager Luminox indonesia mengatakan sangat antusias dan bangga dapat menghadirkan Luminox seri Mil-Spec. "Jam tangan yang wajib dimiliki oleh para militer, first responders, serta pencinta olahraga yang menginginkan jam tangan unik tetapi dapat diandalkan, baik di darat, laut, atau di udara. Luminox merupakan kisah revolusi jam tangan yang dibekali teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen," ujar Jhoni.Lebih lanjut, Jhoni menjelaskan Mil-Spec (Military Specification) mengacu pada standar militer dari Departemen Pertahanan AS. Ketika suatu produk sesuai dengan standar sumber, fabrikasi, bahan,dan kualitas, itu dapat disebut sebagai produk atau komponen Mil-Spec.Jam tangan Luminox 3350 Series dibangun dengan standar spesifikasi kinerja MIL-PRF-46374G. Ini berarti ketahanan air, kekokohan, dan kualitas keseluruhannya mencerminkan standar Departemen Pertahanan AS."Keunggulan utama Luminox Mil-Spec dibangun dengan standard spesifikasi MIL-PRF-46374G dari Departemen Pertahanan AS dengan masa pakai baterai 7 tahun dan visibilitas hingga 25 tahun. Selain itu Casing CARBONOX™+ dan Bezel Titanium dipadukan dengan ETA Movemnet dengan Heavy- dan PreciDrive menjadikan jam tangan ini terbaik untuk militer, luar ruangan, dan responden pertama. Harapannya jam tangan ini dapat diakui dan diandalkan oleh kalangan militer dan penggemar olahraga ekstrem dalam menunjang aktivitas mereka," pungkas Jhoni.