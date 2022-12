Ditinggal Wamil Mr. Worldwide Handsome, Ini Fakta Menarik Jin BTS yang Jarang Diketahui

(Seluruh member BTS terlihat melepas kepergian sang kakak tertua untuk berangkat Wamil. Foto: Dok. Instagram/@sugarseolstore)

Stylish dengan gaya apa pun

Paling doyan makan

Hobi masak

Suka main game

Para ARMY (sebutan penggemar BTS) tengah 'patah hati' massal karena Jin anggota tertua BTS harus menjalani tugas wajib militer (Wamil) pada Selasa (13/12) di salah satu pangkalan militer yang berbatasan dengan Korea Utara.Pemilik nama asli Kim Seok Jin ini akan menjalani wajib militer selama 18 bulan di Divisi Infanteri ke-5 di Yeoncheon, Provinsi Gyeoniggi.Mengutip The Korea Herald, Jin yang dijuluki Mr. Worldwide Handsome lantaran memiliki wajah yang tampan ini akan diterima di kamp pelatihan bersama dengan sekitar 200 tentara baru lainnya. Setelah lima minggu pelatihan dasar di Yeoncheon, Jin akan ditempatkan di unit militer.Seperti diketahui, BTS adalah boyband ternama Korea Selatan yang memiliki banyak prestasi dan fanbase terbesar di dunia. Meskipun Jin dan label Bighit Music telah merilis pernyataan resmi yang meminta penggemar dan media untuk tidak datang ke lokasi, kenyataannya mereka tetap hadir untuk mengabadikan momen kedatangan Jin di pangkalan kamp.Namun, agar tidak mengganggu upacara, pria kelahiran 4 Desember 1992 ini tetap berada di mobilnya saat tiba di pusat pelatihan. Menurut informan di tempat kejadian, ketujuh anggota pun tiba bersama untuk melihat kakak tertua mereka berangkat wajib militer.Nah, untuk mengurangi kesedihan para ARMY dan sambil menunggu Jin kembali menjadi warga sipil pada 2024 mendatang, yuk kita lihat beberapa fakta menarik tentang Jin berikut ini!Selain memiliki wajah tampan, Jin juga menjadi salah satu personil BTS yang dikenal punya bentuk badan mengagumkan. Banyak penggemar yang memuji bentuk badan Jin yang tinggi, dengan bahu yang lebar, serta pinggang yang kecil. Tiga aspek tersebut membuat tubuhnya proposional, sehingga ia pun cocok mengenakan berbagai macam gaya busana.Para ARMY pastinya sudah tahu bahwa member BTS satu ini dikenal suka sekali makan. Bahkan, tidak ada yang bisa memungkiri bagaimana gembiranya wajah Jin setiap kali melihat makanan dan menyantapnya. Saking gemarnya makan, bahkan Jin pun memiliki program mukbang yang ia beri nama Eat Jin. Naengmyeon (mi kuah dingin) menjadi makanan khas Korea yang paling disukai Jin.Selain doyan makan, Jin juga dikenal jago masak. Untuk menyalurkan hobi memasaknya tersebut Jin juga membuat program Jin’s Cooking Diary. Dalam program tersebut pria berusia 30 tahun ini pernah membagikan berbagai menu masakan seperti steak dan rice cake soup.Tak hanya dalam variety show Run BTS!, di beberapa kesempatan lainnya, Jin sering menyebutkan dirinya sangat suka bermain game. Beberapa waktu lalu, Jin bahkan membagikan keseruan bermain game digital melalui live streaming yang dilakukan lebih dari 3 jam. Beberapa game yang kerap dimainkannya adalah Getting Over It, La Madriguera, Death Trips, dan masih banyak lagi.