Joseph and Stacey, Tas Ramah Lingkungan Trendi Asal Negeri Ginseng

iStyle.id, online shopping mall asal Korea, menghadirkan produk tas premium Joseph and Stacey, di Mall Central Park, Jakarta Barat sejak tanggal 19 November hingga 18 Desember 2022. Joseph and Stacey hadir dalam official concept store yang mengadaptasi konsep elegan dan simpel, sesuai dengan gaya tasnya.Merek tas asal negeri ginseng ini, didesain dengan konsep eco-conscious dan zero waste dengan packaging berbentuk tabung yang membuat tas ini mudah disimpan dan kemasannya dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan lain sehingga dapat mengurangi limbah sampah. Selain itu, Joseph and Stacey juga memiliki bobot yang ringan sehingga dapat dipakai di segala aktivitas."Joseph and Stacey dapat menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan tas dengan ragam warnayang dapat disesuaikan dengan mood setiap orang. Bukan hanya itu saja, kami sangat memperhatikan aspek zero waste dalam setiap produk kami sehingga tas kami termasuk tas ramah lingkungan yang tetap mengedepankan trendi. Apalagi, kualitas premium ala Korea yang menjadikan tas ini lebih kokoh mulai dari bahan dasar, jahitan yang lebih kuat sehingga seluruh produk kami dapat tahan lama dan berkelanjutan," ujar Ardi Sudarto, Chief Marketing Officer iStyle.id.Dengan mengusung desain vintage namun modern, produk Joseph and Stacey akan memberikan kesan cheerful dan statement dalam penampilan penggunanya . Apalagi, koleksi dari tas Joseph and Stacey telah digunakan oleh beberapa artis Korea terkemuka seperti aktris Lee Se-Young yang mengenakan Lucky Pleats Canvas Tote Pop XS Very Peri, aktris drama korea Lee Ju-Yeon yang memakai Lucky Pleats Knit M Mugwort, musisi dari group AKDONG, Suhyun yang terlihat cantik dengan Stacey Daytrip Tote Canvas S Ivory dan masih banyak lainnya."Bintang drama Korea dan idola Kpop banyak memengaruhi fashion style masyarakat Indonesia, misalnya dari gaya padu padan ataupun fashion items yang mereka gunakan. Sebagai destinasi produk dan brand Korea resmi, iStyle.id dengan campaign #iStylePastiKorea, ingin memberikan akses kepada penggemar budaya Korea untuk ikut menggunakan produk fashion yang sama dengan bintang kesukaan mereka, termasuk brand tas Joseph and Stacey yang kerap digunakan oleh selebriti Korea," jelas Ardi.Tersedia dalam berbagai varian warna dan model, Joseph and Stacey cocok dengan berbagai kepribadian dan kebutuhan. Tidak hanya kemeriahan pembukaan concept store saja, seluruh masyarakat juga dimanjakan dengan beragam penawaran menarik selama bulan Desember untuk pembelian online melalui iStyle.id.