Intip Gaya Fashion Lyodra Ginting, Top 8 Wanita Tercantik di Dunia Versi TC Candler

Hitam elegan

Mini dress emerald green

Kasual boyish

Kemeja abstrak kekinian

Sleveless mustard dress

Penyanyi berbakat Lyodra Ginting kembali membanggakan Indonesia. Kali ini bukan karena kemampuannya dalam bernyanyi, tapi Lyodra berhasil masuk dalam jajaran wanita tercantik versi TC Candler.Di nominasi The 100 Most Beautiful Faces of 2021 ini, Lyodra masuk urutan kedelapan mengalahkan urutan Gal Gadot, Jennie dan Rose BLACKPINK. Wow!Seperti diketahui, deretan wanita tercantik ini tak hanya melihat kecantikan wajah semata. Tetapi juga dinilai berdasarkan kesempurnaan penampilan aesthetic, keeleganan, keorisinilan, passion dan lain sebagainya.Untuk lebih mengenal sosok Lyodra dengan segudang prestasinya, berikut sederet gaya fashion Lyodra dari yang agak boyish hingga feminin!(Perempuan kelahiran 21 Juni 2003 ini memiliki bakat menyanyi yang luar biasa sejak kecil. Selain jebolan Indonesian Idol, Lyo memenangkan kompetisi menyanyi Sanremo Junior 2017 di Italia)(Anak sulung dari dua bersaudara ini asal Medan ini juga berhasil memenangkan Album of The Year IMA 2021)(Meski terlihat cukup anggun di setiap aksi panggungnya, Lyo justru lebih senang mengenakan pakaian kasual dalam kesehariannya)(Meski baru berusia 18 tahun, Lyo merupakan figur anak muda dengan segudang prestasi yang membanggakan)(Tak hanya cantik, pelantun lagu 'Pesan Terakhir' ini juga terlihat menawan dalam balutan gaun midi tanpa lengan)