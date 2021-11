Cantiknya Bella Aprilia menjadi 'Dewi Sri' di Ajang Miss Intercontinental 2021

(yyy)

Pageant Lovers Indonesia patut merasa bangga, Bella Aprilia Sant berhasil masuk 20 besar di ajang Miss Intercontinental 2021 . Pencapaian manis tersebut menjadi sejarah baru, setelah 6 tahun unplaced sejak awal debut Miss Intercontinental pada tahun 2014 lalu.Tak hanya itu, Bella juga berhasil menjadi 1st Runner up Best National Costume. Wanita berusia 24 tahun ini mengenakan kostum bertajuk “The Goddes of Prosperity” yang terinspirasi dari Dewi Sri.Dewi Sri merupakan Dewi Padi dan Kemakmuran yang dipuja oleh masyarakat Bali. Bella tampil menawan dalam balutan kostum nasional rancangan desainer asal Bali, Inggi Kendran.Dalam unggahannya di Instagram, Bella mengaku sangat bangga memamerkan kostum nasional kepada para finalis, juri dan pencinta Pageant di seluruh dunia. Ia pun terlihat sangat percaya diri, cantik dan memukau layaknya sang Dewi dari kahyangan.Gelar Miss Intercontinental 2021 pun akhirnya diraih oleh finalis asal Filipina, Cindy Faye Obenita. Sedangkan, 1st Runner Up diraih wakil Meksiko, dan disusul wakil Inggris sebagai 2nd Runner Up.