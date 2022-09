Kilauan Tamra Nusantara jadi Pembuka yang Manis JF3 2022

(FIR)

JF3 kembali digelar dengan tema Sustainability dan Budaya di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading mulai 1 September 2022. Menariknya pada ajang pembuka, fashion festival ini dimeriahkan oleh tampilan kemilau The Palace Jeweler.Mendapatkan kesempatan emas, The Palace Jeweler yang merupakan merek perhiasan di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK), menghadirkan Tamra Nusantara untuk ditampilkan di ajang JF3 2022. The Palace Jeweler juga bekerja sama dengan maestro fashion Indonesia Samuel Wattimena.Tamra Nusantara merupakan performa jewelry fashion show teatrikal yang menjadikan perhiasan sebagai penampil utamanya. Berpadu apik dengan seni tari, penampilan musik, serta narasi puitis; semuanya demi menampilkan keindahan, keunikan, serta proses terjadinya sebuah kreasi perhiasan perpaduan dari elemen-elemen emas, berlian, serta mutiara.Tamra Nusantara tak hanya memamerkan perhiasan semata, ada pertunjukan yang sangat memukau oleh beberapa figur ternama. Di antaranya menampilkan model kawakan Laura Muljadi yang akan memeragakan keindahan perhiasan-perhiasan koleksi Nusantara bersama koreografi teatrikal.Selanjutnya, ada monolog dari Prisia Nasution. Sosok yang cemerlang di bidang akting dan memiliki semangat sosial untuk memberi ke masyarakat lewat kegiatan charity dan bidang sosial lainnya.Tamra Nusantara juga menampilkan penyanyi muda Idgitaf, yang sedang digandrungi oleh generasi muda Indonesia masa kini. Sebagai penutup, penyanyi senior Dira Sugandi membuktikan kualitasnya level internasionalnya melalui performa vokal yang menggelegar. Menutup rangkaian performa Tamra Nusantara.Inovasi dalam bentuk performa kreatif ini semakin mengukuhkan visi The Palace Jeweler yang secara konsisten menjujung predikatnya sebagai 'National Jeweler', yang hadir untuk dapat berperan aktif memberikan solusi, akses, variasi, serta kualitas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menikmati, membeli, dan memiliki perhiasan di Indonesia."The Palace, lewat Tamra Nusantara memadukan jewelry fashion show, seni tari, dan penampilan musik, dalam menunjukkan koleksi Nusantara dalam ajang JF3 2022 ini. Dengan performa teatrikal ini, The Palace turut mendukung visi JF3 dalam mengedepankan budaya lokal pada kancah internasional," ujar Jelita Setifa selaku GM The Palace Jeweler."Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kesamaan visi -yakni membawa hasil karya Anak Bangsa ke kancah Internasional- seperti JF3 dan Samuel Wattimena, The Palace 'National Jeweler' berkomitmen untuk terus berinovasi di industri ritel fine jewelry dan terus berekspansi," lanjut Jelita.Tanya Alissia, Direktur Merchandising Central Mega Kencana mengatakan desain-desain dari koleksi 'Nusantara' dikembangkan sedemikian rupa untuk dapat memunculkan keindahan, keunikan, serta tradisi dari Budaya Indonesia. Tentunya melalui proses produksi yang detail, terampil, berteknologi canggih, serta dapat dipertanggungjawabkan.Dalam tiap kreasi perhiasan di koleksi Nusantara, terdapat hasil kerja keras individu-individu dalam tim. Untuk durasi pengerjaan saja, dibutuhkan minimal 51 hari kerja dan 408 working hours untuk merampungkan satu piece perhiasan."Bahkan ada yang memakan waktu hampir 100 hari kerja atau 784 working hours untuk sepasang anting. Ini adalah bukti nyata sebuah karya Anak Bangsa yang patut kita selebrasikan. Itulah yang membuat kreasi perhiasan kami istimewa," tambahnya.Sesuai namanya, koleksi perhiasan Nusantara begitu erat dengan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Hal ini ditekankan langsung oleh sang desainer, Samuel Wattimena, yang karya-karyanya identik dengan ciri khas budaya Indonesia, baik yang merepresentasi detil bentuk dan siluet perhiasan Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Pengadopsian detil serta siluet tersebut pun dilakukan melalui proses riset menyeluruh mengenai budaya Indonesia.Menghadirkan desain yang menunjukkan kearifan lokal budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, koleksi Nusantara dapat menjadi investasi penampilan wanita Indonesia yang cocok dipakai kapan saja, baik untuk sehari-hari maupun acara-acara besar. Keindahan masterpiece dari koleksi perhiasan berlian Nusantara pun dihadirkan dalam tiga seri, yaitu Nusa, Anta, dan Tara."Sesuai arti harfiahnya yang adalah prasasti, melalui pagelaran 'Tamra Nusantara', koleksi 'Nusantara' diharapkan dapat menjadi prasasti yang menorehkan nama Bangsa Indonesia di kancah Internasional," ujar Sang Maestro fashion Indonesia, Samuel Wattimena.