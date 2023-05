Adu Gaya Outfit Pentolan Drama 'The Glory' Song Hye Kyo dan Lim Ji Yeon, Mana Favoritmu?

Casual with pants

Setelah drama fenomenal 'The Glory' yang mengangkat kisah tentang bullying sempat mencuri perhatian pencinta drakor pada awal tahun lalu. Kini, publik kembali dibuat kagum karena para pemain utamanya sukses meraih penghargaan di ajang Baeksang Arts Awards ke-59 pada Jumat (28/4) lalu.Aktris Song Hye Kyo yang berperan sebagai 'Moon Dong Eun' berhasil membawa pulang piala sebagai Aktris Terbaik Kategori Televisi. Sementara lawan mainnya alias sang 'musuh' Park Yeo Jin yang diperankan oleh Lim Ji Yeon berhasil meraih penghargaan sebagai Baeksang Arts Awards for Best Supporting Actress.Dalam drama The Glory, akting keduanya memang patut diacungi jempol, sehingga merekalayak mendapatkan piala di acara penghargaan paling bergengsi di Korea Selatan tersebut.Namun, bukan cuma soal akting, beda gaya berpakaian Hye Kyo maupun Ji Yeon pun sempat menjadi sorotan publik. Penasaran dengan outfit mereka? Berikut sederet tampilan kasual, formal dan glamor Song Hye Kyo dan Lim Ji Yeon yang dikutip dari akun Instagram pribadi mereka. Check this out!Untuk outfit kasual, Hye Kyo memadukan sweater panjang berwarna nude dan celana pendek putih. Sedangkan, Ji Yeon lebih memilih one set blazer dan pants berwarna beige yang dipadukan dengan kaos putih.Untuk tampilan glamor, Hye Kyo lebih memilih ball gown hitam dengan rambut disanggul dan kalung berlian dari brand Chaumet. Sementara kekasih aktor Lee Dohyun tampil 'badas' dengan gaun hitam menerawang dan rambut panjang yang dibiarkan tergerai.Aktris berusia 41 tahun ini terlihat sangat imut dengan gaun denim yang membuatnya terlihat feminin dan cuties. Sementara, Ji Yeon yang kini berusia 32 tahun lebih menyukai perpaduan kemeja dan celana panjang denim untuk tampilan kasualnya.