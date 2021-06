Menjelajahi Sejarah Kota Bandung Bersama The Papandayan

(The Papandayan menawarkan Paket Liburan ke Bandung dengan benefit Private Walk Tour bertemakan The Original Bandung untuk melihat berbagai destinasi wisata di kota Bandung. Foto: Dok. The Papandayan)

Menyambut liburan sekolah yang akan hadir dalam waktu dekat ini, The Papandayan meluncurkan campaign "Liburan ke Bandung".Penawaran spesial berlibur ke Bandung mulai dari Rp870.000 nett per malam, harga termasuk menginap 1 malam di kamar The Classic dan sarapan untuk 2 dewasa dan 2 anak (gratis untuk usia hingga 5 tahun).Bagi wisatawan yang tidak mempunyai agenda atau bosan dengan destinasi yang itu-itu saja pada saat ke Bandung, The Papandayan menawarkan Paket Liburan ke Bandung dengan benefit Private Walk Tour bertemakan The Original Bandung dan Nostalgia Bragaweg bersama CeritaBandung.id. The Original Bandung yakni Walking Tour menjelajahi masa awal perkembangan Kota Bandung yang bukan hanya sebagai sebuah kota tapi juga sebagai pusat budaya , episentrum hiburan, dan bahkan sebagai sebuah tempat inisiasi geo-politik pada saat Konferensi Asia-Afrika digelar.The Original Bandung mengajak peserta untuk mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap peranan Kota Bandung dalam kemerdekaan Indonesia lewat jejak Presiden RI pertama – Soekarno yang tersebar di kawasan Banceuy.Sedangkan Nostalgia Bragaweg yakni walking tour tentang Jalan Braga yang merupakan sebuah area untuk berakhir pekan bagi para Elite Eropa pada masa keemasannya dan bagaimana jalan ini membuat Kota Bandung dijuluki sebagai "Parijs van Java".Dengan harga paket mulai dari Rp1.099.000 nett/malam selain private walk tour, paket termasuk menginap di kamar The Classic untuk 1 malam, sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak (gratis untuk usia hingga 5 tahun), Berkendara Scooter listrik Grab Wheels selama 30 menit untuk 2 orang, subsidi ongkos Grab Car Rp10.000/perjalanan untuk ke titik lokasi kumpul tur di KM. 0 Bandung, serta 2 (dua) Roti & 2 (dua) botol es kopi susu gula aren.Bandung, kota metropolitan di Provinsi Jawa Barat yang dijuluki kota kembang dan Parijsvan Java ini dikenal sebagai kota belanja, dengan pusat perbelanjaan dan factory outlet yang banyak tersebar dan juga kota wisata kuliner.Tidak banyak yang mengetahui bahwa Bandung adalah lekuk dan petak dengan kisah yang memiliki sejarah dan budaya yang menarik untuk diceritakan.Bertemakan Liburan ke Bandung The Papandayan ingin mengajak tamu untuk mengenal kota ini dari sudut pandang penduduk lokal, sekaligus menyingkap authenticity Bandung yang selama ini tidak banyak diberitakan.Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket Liburan ke Bandung dan reservasi kunjungi