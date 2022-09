Cyberpunk Animatrix, Tempat Hits Baru Bernuansa Graffiti Masa Depan

Konferensi Pers Cyberpunk Animatrix. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Wadah para seniman tuangkan kreativitas

Shooting Range jadi tempat favorit di Cyberpunk Animatrix. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Kolaborasi beraroma lokal

Basket Court, jika kamu bisa menyelesaikan misi, kamu akan mendapatkan profduk dari Weidenmann. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Ingin punya pengalaman baru dengan nuansa glowing in the dark, ragam keseruan game, plus hadiah menarik, sambil berbelanja? Jawabannya kamu bisa mengunjungi Cyberpunk Animatrix.Bertempat di Grebe Mall Puri Indah lantai 1, Cyberpunk Animatrix merupakan experience room yang mengusung konsep industrial masa depan dengan teknologi bernuansa world cyberspace. Selain itu, ruangan gelap ini juga memperlihatkan animasi maupun efek grafis berlatar belakang kota urban, dengan kemajuan ilmu dan teknologi super canggih.Di dalam experience room ini, kamu diajak mencoba berbagai aktivitas seperti Cyberpunk Experience, Photo Competition, Photo Corner, Shooting Range, Ball Pool, dan Basket Court. Cyberpunk Animatrix menjadi tempat hits baru yang direkomendasikan untuk mengeksplor pengalaman bermain yang seru, dengan suasana lebih nyata dan menegangkan.Deasy Varianti Susanto selaku Founder dari Museum of Toys merasa antusias dengan hadirnya event bergengsi ini, terutama bagi pencinta karya seni Ibukota."Saya sangat antusias dapat kembali menggelar sebuah event bergengsi yang menampilkan karya-karya seni anak bangsa yang luar biasa kreatif dan berbakat ini. Berbekal sukses di event sebelumnya, saya melihat bahwa atensi dan antusiasme para pecinta karya seni Ibukota ternyata cukup besar di mana mereka pun haus akan pagelaran-pagelaran seni yang menarik dan unik," ujar Deasy."Kami mencoba memberikan experience juga supaya pengunjung yang datang enggak bosan dan mereka bisa menikmati experience dalam ruangan yang glowing in the dark. Ruangan ini seperti dunia masa depan yang memang dibuat seakan-akan banyak nuansa neon-neon dan itu yang kami berikan ambience ke pengunjung," jelasnya.Diakui Deasy, untuk mempersembahkan experience room ini, MoT menggaet komunitas graffiti Gardu House Jakarta. MoT memberikan wadah kepada komunitas tersebut untuk berkespresi."Di sini sebenarnya kami tidak mengikat ada beberapa seniman, tapi yang pasti mereka ada di dalam ini karena mereka dari gabungan sebuah komunitas, mungkin sekitaar 10 hingga 20 seniman yang terlibat di dalam kegiatan ini," ucap Deasy.Untuk pembuatannya, Deasy mejabarkan dari masa kontruksi hingga selesai memakan waktu dua minggu. Terkesan lama, karena yang digunakan berkreativitas merupakan ruang tertutup, maka seniman butuh waktu yang cukup lama."Karena mereka nyemprot di dalam ruangan tertutup jadi mereka butuh satu hari hawanya keluar dulu baru mereka masuk lagi dan mereka mulai gambar lagi," jelas Deasy."Saya berharap event Cyberpunk Animatrix ini dapat menjadi salah satu event yang memuaskan dahaga seni dari para pencinta karya seni Ibukota dan tentunya dapat menginspirasi anak-anak muda untuk mengasah kreativitas mereka yang tak mungkin nantinya membawa mereka ke industri ekonomi kreatif yang tengah berkembang saat ini," kata Deasy.Deasy mengaku adanya experience room ini tak lepas dari kerja sama dengan Grebe, yang merupakan dept store dengan koleksi brand atau produk lokal. Jadi selain kamu merasakan permainai di Cyberpunk Animatrix, kamu juga bisa sambil berbelanja produk lokal. Lokasi ruangannya memang agak tersembunyi, lantaran konsep glowing in the dark tadi."Adapun kerjasama dengan Grebe ini didasari atas kesamaan minat dan visi misi membuat kami dapat memberikan wadah yang lebih besar kepada pelaku seni Ibukota untuk menampilkan karya seni mereka. Museum of Toys senantiasa mendukung dan memberikan ruang bagi pelaku seni untuk berkreasi," papar Deasy.Senada dengan Deasy, Muhammad Triangga selaku Co-Founder dari Grebe pun menyambut gembira jalinan kerjasama ini. Ia bangga dapat menjadi mitra strategis untuk memberikan ruang bagi event karya seni bergengsi ini."Sebagai wadah display bagi pelaku seni lokal, kami senantiasa mendukung produk-produk seni terbaik anak bangsa sekaligus mendukung program pemerintah ‘Gerakan Bangga Buatan Indonesia’. Sudah saatnya produk anak bangsa menjadi tuan di negeri sendiri”," tegas pria yang akrab disapa Angga.Tidak sampai di sini, dalam kesempatan yang sama Museum of Toys dan Grebe juga menggandeng SENSE Indonesia selaku creative agency dalam mewujudkan misi bersama. Visinya untuk mengembangkan perekonomian industri lokal,"Saya sebagai orang Indonesia, sangat bangga dengan hasil karya serta budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, oleh karena itu acara ini ada untuk mewujudkan mimpi kami demi membangkitkan kembali perekonomian kreatif," jelas Natalia Haman, selaku Founder SENSE Indonesia digital creative agency.Untuk merasakan experience room Cyberpunk Animatrix, kamu tidak perlu beli tiket masuk, tapi cukup membeli minuman minimal Rp50 ribu di depan dept store Grebe. Menariknya, minuman tersebut juga minuman lokal."Pada dasarnya untuk merasakan Cyberpunk Animatrix tidak bertiket, tapi dengan setiap pembelian minuman kamu bisa menikmati selain dari pada dept store ini," terang Deasy.Selain itu, jika kamu memenangkan salah satu game di Cyberpunk Animatrix, kamu berpeluang mendapatkan reward atau hadiah yang ada di Grebe. Salah satunya sendal Weidenmann, yang merupakan produk lokal asli Bandung. Untuk mendapatkan salah satu produk tersebut, kamu harus memasukkan bola basket dalam kondisi gelap sesuai dengan ketentuan pihak MoT.Cyberpunk Animatrix telah dibuka sejak 8 September 2022 dan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Deasy mengatakan, tema ini bisa saja berubah berdasarkan momen, seperti natal pada akhir tahun nanti.