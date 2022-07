6 Kegiatan Seru untuk Habiskan Musim Panas di Inggris

1. Piknik

Musim panas di Inggris bisa kamu lalui dengan banyak kegiatan seru. Biasanya berlangsung dari Juni hingga AgustusTaman-taman menjadi lebih ramai, toko atau kios pasar kaget bermunculan di sudut jalan, dan tentunya jiwa petualang mulai beraksi. Ada banyak hal untuk dilihat dan dilakukan di seluruh pelosok negeri.Mari temukan yang terbaik dari musim panas di Inggris dengan berbagai kegiatan seru di bawah ini:Musim panas adalah waktu yang tepat untuk menikmati makanan di ruang terbuka, bersantai di taman, kebun, dan ruang terbuka. Isi keranjang piknik dengan suguhan lezat sambil menikmati langit biru di hamparan hijau, dengan permainan aktivitas luar ruangan.Dari hamparan hijau yang luas di kota London seperti Hyde Park, hingga kebersamaan di Castle Park, Bristol, tempat-tempat cerah ini adalah surga relaksasi di tengah hiruk pikuk kehidupan kota dan tempat terbaikmu untuk bersantai, beristirahat, dan menikmati ketenangan sebagai bagian dari liburan di kota yang menyenangkan.Dari keantikan Dermaga Brigton atau Pantai Blackpool hingga berselancar di Wales atau Cornwall, hingga pasir putih sempurna di County Antrim, Irlandia Utara. Beberapa pantai terbaik di Inggris dapat dengan mudah diakses dari kota-kota besar. Jika kamu lapar, jangan lupa untuk mencoba menu klasik seperti fish and chips.Apakah kamu lebih memilih untuk berjemur di bawah sinar matahari di tengah tanaman hijau Sky Garden yang ikonis di London, bersantai dengan lagu-lagu hits di Manchester's YES atau menikmati Dim Sum sambil memandangi tepi laut di Matou, Liverpool. Ada banyak pilihan di rooftop bar yang sesuai dengan seleramu.Makanan jajanan adalah salah satu sorotan utama ketika musim panas di Inggris. Di sana ada berbagai sajian hidangan unik dari seluruh dunia.Jika kamu berada di London, kunjungi pasar lokal seperti Borough Market untuk produk kesegaran lokal, menelusuri Camden dan temukan kelezatan di Italian Alley, atau pencinta kuliner manapun dapat menemukan kegembiraan di Maltby Street Market. Setiap kota dan bahkan banyak kota kecil di Inggris memiliki sesuatu yang serupa. Kunjungi Piccadilly Gardens di Manchester, Bristol's Harbourside atau festival makanan besar seperti Edinburgh Food Festival.Ketika musim panas tiba, ada banyak petualangan yang bisa dijelajahi di pedesaan Inggris. Mulai dari mendaki salah satu dari 15 taman nasional di Inggris, melakukan perjalanan bersepeda di sepanjang National Cycle Network, atau menjelajahi kebun raya di seluruh Inggris. Seperti Eden Project, Lost Gardens of Heligan, Kew Gardens, dan masih banyak lagi.Kamu bisa melakukan perjalanan mengelilingi lapangan golf dan penyulingan Wiski di Skotlandia, menjelajahi pulau-pulau terpencil, danau yang indah, dan bukit-bukit. Lihatlah garis pantai Irlandia Utara yang mengagumkan, Giant's Causeway yang menakjubkan dan unik, serta lapangan golf yang menginspirasi Rory McIlroy. Wales juga memiliki kastil-kastil terkenal, kota-kota unik, garis pantai yang sempurna untuk pengalaman olahraga yang seru, dua taman nasional besar, dan hal lainnya.Musim panas dipenuhi dengan acara dan festival. Dari Karnaval Notting Hill, festival musik seperti Glastonbury, British Summer Time, Festival Latitude hingga pameran khusus di Tate Modern, museum V&A, Galeri Nasional & lainnya.Turnamen tenis tertua di dunia, dan kejuaraan tenis terkemuka yang diminati banyak pemain - Wimbledon, diadakan setiap Juni atau Juli. Tahun ini, Inggris juga menjadi tuan rumah Turnamen Sepak Bola Kejuaraan Eropa Wanita dan pameran atletik pertandingan Persemakmuran, Birmingham 2022 Commonwealth Games.Pada Agustus nanti, kamu dapat menjelajahi Edinburgh Festival and Fringe, festival seni, teater, komedi terbesar dan paling terkenal di dunia. Dan jika itu belum cukup, jangan lewatkan The Edinburgh International Festival, yang diselenggarakan secara bersamaan merayakan ulang tahun ke-75 yang penting tahun ini.