Pakai KTA, Liburan Keluarga ke Hong Kong Makin Seru!

Rekomendasi Wisata Populer di Hong Kong



- Victoria Peak



- Peak Tram



- Museum Madame Tussaud



- Sky100



- Avenue of Stars

- A Symphony of Lights



- Causeway Bay



Tips Liburan ke Hong Kong bersama Keluarga



- Pilih Waktu untuk Berwisata yang Paling Tepat



- Gunakan Octopus Card



- Jangan Merokok di Sembarang Tempat



- Ikuti Peraturan Etika Warga Setempat



- Pemilihan Hotel



- Membawa Koper



Gunakan KTA untuk Liburan Makin Seru bersama Keluarga di Hong Kong

Jakarta: Berwisata ke Hong Kong bisa menjadi referensi liburan untuk kamu dan keluarga setelah Lebaran nanti. Hong Kong menawarkan berbagai destinasi wisata mulai dari fashion, spot wisata alam, pemandangan kota yang memukau, hingga wisata kulinernya. Menarik, bukan? Agar liburan bersama keluarga lebih berwarna, cobalah untuk mengunjungi beberapa rekomendasi wisata paling terkenal di Hong Kong berikut ini. Victoria Peak menjadi destinasi wisata yang sangat wajib dikunjungi oleh setiap wisatawan. Area wisata ini berlokasi di wilayah Victoria Peak Mountain, bagian Barat Pulau Hong Kong. Adapun tinggi gunung ini mencapai 552 meter dan termasuk ke dalam gunung paling tinggi di Hong Kong. Kamu bersama keluarga juga bisa menggunakan The Sky Terrace untuk menikmati pemandangan 360 derajat. Pemandangan dari The Sky Terrace dijamin akan memanjakan mata kamu. Pemandangan dari The Sky Terrace dijamin akan memanjakan mata kamu.Saat liburan ke Hong Kong, jangan lupa juga untuk ke Peak Tram. Meskipun Peak Tram merupakan media transportasi yang dibuat oleh pemerintah, Peak Tram juga bisa menjadi media wisata Hong Kong yang menawarkan pemandangan Hong Kong yang begitu memukau.Menurut sejarahnya, Peak Tram adalah kereta kabel pertama di Benua Asia. Hingga hari ini, banyak wisatawan mancanegara selalu menggunakan Peak Tram untuk menikmati berbagai sudut kota Hong Kong.Pada saat malam hari, kehidupan Hong Kong terasa begitu nyata. Kamu dan keluarga bisa menyaksikan lampu-lampu kota malam Hong Kong hingga segala hingar-bingar di sekitarnya.Kemudian, saat kamu dan keluarga berada di area Peak Tower di sekitar Victoria Peak, jangan lupa mendatangi Museum Madame Tussaud. Tempat ini merupakan salah satu tempat wisata internasional di kalangan wisatawan mancanegara.Di dalam Museum Madame Tussauds Hong Kong, kamu dan keluarga bisa berfoto bersama tokoh terkenal di dunia yang diabadikan dalam setiap patung.Perlu kamu tahu, di dalam museum ini terdapat delapan tema yang berbeda-beda. Kamu bisa melihat-lihat sambil berfoto dengan patung lilin sesuai dengan tema yang disediakan.Beberapa jenis patung paling favorit di tempat ini di antaranya seperti sosok artis populer Hong Kong yaitu Miriam Yeung. Menariknya lagi, patung lilin Miriam Yeung ini memiliki sensor di mana kamu bisa melihat sosok patung tersebut tertawa kepada setiap pengunjung. Beberapa patung dari tokoh populer lainnya yang bisa kamu lihat di museum ini diantaranya seperti David Beckham, Donnie Yen, Ratu Elizabeth dan masih banyak lagi. Hingga hari ini, Museum Madame Tussauds Hong Kong telah memiliki koleksi patung lilin dari berbagai tokoh dan artis terkenal di dunia yang mencapai lebih dari 100 patung. Pasalnya, terdapat elevator khusus yang dibuat dari dalam gedung ini.Jadi kamu tidak akan memakan waktu yang cukup lama saat ingin mencapai lantai 100. Dalam hitungan detik pun kamu sudah akan berada puncak tertinggi gedung ini.Sky100 juga disebut-sebut sebagai dek observasi indoor tertinggi di Hong Kong. Salah satu daya tarik dari Sky100 ini adalah para pengunjung bisa melihat langsung pemandangan Peninsula Kowloon secara menyeluruh.Selain bisa menikmati pemandangan Hong Kong, para wisatawan juga bisa menikmati berbagai jenis pameran interaktif di dalam gedung Sky100.Sama halnya dengan Hollywood, Hong Kong juga menjadi negara yang populer dengan berbagai jenis produksi film yang terkenal hingga mancanegara. Oleh sebab itu, Hong Kong juga sering disebut sebagai Hollywood of The East.Jika di Hollywood terdapat Walk of Fame untuk mengapresiasi selebritas kenamaan, di Hong Kong juga terdapat Avenue of Stars.Tempat ini didesain dengan tujuan yang sama dengan Walk of Fame di Hollywood. Lokasi Avenue of Stars berada di Victoria Harbour di area promenade Tsim Sha Tsui. Saat berkunjung ke Victoria Harbour, pastikan juga untuk tidak melewatkan pertunjukan A Symphony of Lights. Sesuai namanya, A Symphony of Lights merupakan sebuah pertunjukan yang memamerkan keindahan cahaya dan musik. Tak tanggung-tanggung, pertunjukan ini telah dicatat di dalam Guinness World Records. Saat memecahkan rekor dunia, A Symphony of Lights menggunakan cahaya lampu dari lebih 40 gedung tertinggi. Cahaya lampu yang menakjubkan tersebut dapat kamu nikmati bersama iringan musik khas negara Hong Kong. Selain bisa menikmati pemandangan berbagai spot terkenal, Hong Kong juga memiliki Causeway Bay, surganya para pecinta wisata belanja. Di setiap sudut daerah ini kamu akan dimanjakan oleh beragam kios jualan. Para penggemar fashion tentu akan sangat gemar berada di Causeway Bay. Pasalnya, kamu akan menemukan berbagai butik-butik fashion yang trend dan kekinian. Tak hanya untuk busana saja, kamu dan keluarga juga bisa menghabiskan banyak waktu untuk belanja barang elektronik, perabotan rumah tangga, perhiasan hingga kosmetik. Sebelum berangkat liburan bersama keluarga ke Hong Kong, ada baiknya jika kamu mengetahui beberapa tips penting berikut ini. Apa saja? Yuk, langsung saja kita bahas. Berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki dua musim, Hong Kong memiliki empat musim. Oleh sebab itu, pastikan untuk menyusun jadwal liburan terbaik bersama keluarga pada musim yang dianggap nyaman untuk berwisata. Umumnya, Hong Kong akan cerah di sekitaran bulan Mei hingga September. Sedangkan, musim hujan biasanya hadir pada bulan Agustus. Agar liburan kamu dan keluarga lebih seru dan menyenangkan, pilihlah waktu terbaik yaitu pada rentang Mei dan September. Saat tiba di Hong Kong, usahakan untuk langsung membeli Octopus Card. Octopus Card merupakan jenis kartu elektronik yang akan memudahkan para pengunjung saat berwisata di Hong Kong. Octopus Card bisa digunakan untuk kebutuhan transportasi umum, supermarket, apotek, hingga untuk restoran cepat saji. Untuk bisa mendapatkan Octopus Card ini, kamu bisa membelinya di minimarket, China Travel Service, ataupun Octopus Selling Machine. Hong Kong termasuk negara yang memiliki aturan super ketat untuk urusan rokok. Pemerintah Hong Kong menerapkan larangan merokok di semua tempat umum, termasuk di dalam ruangan. Beberapa tempat indoor yang dimaksud di antaranya ialah bar, supermarket, restoran, hingga tempat karaoke. Pemerintah Hong Kong juga melarang wisatawan termasuk warga lokal, untuk merokok di tempat umum yang bersifat terbuka seperti pantai maupun kolam renang. Jika kamu kedapatan merokok di area-area yang sudah ditentukan tersebut maka bersiaplah dikenai denda sekitar Rp2 juta atau mungkin lebih. Setiap negara tentu memiliki aturannya sendiri-sendiri. Begitu halnya Hong Kong yang memberlakukan peraturan etika masyarakat. Peraturan etika ini umumnya tak tertulis di Hong Kong, seperti berdiri di area sisi kanan eskalator serta berdiri di samping pintu MRT. Beberapa hotel di Hong Kong terdiri atas beberapa jenis. Harga hotel di Hong Kong memang terbilang fantastis sekalipun ukurannya kamarnya sangat kecil. Hal ini karena Hong Kong memiliki lahan yang sangat terbatas sehingga harga tiap kamar dan hotel pun menjadi mahal. Ada baiknya jika berkunjung ke Hong Kong, pilihlah jenis hotel yang berada dekat dengan MRT. Hal ini akan jauh lebih memudahkan kamu untuk bepergian selama liburan di Hong Kong. Jika kamu liburan bersama keluarga maka sebaiknya menggunakan koper karena pertimbangan barang bawaan yang cukup banyak. Hal ini tentu berbeda jika kamu memutuskan untuk liburan seorang diri atau bersama dua atau tiga orang saja, di mana kamu bisa menggunakan backpack. Sangat disarankan untuk menggunakan koper karena selain lebih memudahkan kamu membawa banyak barang, koper juga sangat cocok digunakan untuk liburan yang membutuhkan waktu cukup lama bersama keluarga. Tentu kamu dan keluarga tak akan menghabiskan waktu sekedar dua atau tiga hari saja kan di Hong Kong. Untuk bisa menikmati segala keindahan setiap sudut di Hong Kong bersama keluarga sedikitnya membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Jadi, manfaatkanlah waktu sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya untuk liburan bersama keluarga yang lebih menyenangkan dan mengesankan. Jadi, manfaatkanlah waktu sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya untuk liburan bersama keluarga yang lebih menyenangkan dan mengesankan.Liburan ke negara Hong Kong bersama keluarga pastilah membutuhkan budget yang tidak sedikit. Namun, kehadiranbisa menjadi solusinya. Segala kemudahan dan keunggulannya dihadirkan kepada setiap nasabahnya.Untuk mengetahui apa saja keunggulan dari digibank KTA, silahkan menyimak poin-poin berikut ini:- Online 24 jam, tanpa ribet karena apply online di mana saja dan kapan saja melalui Aplikasi digibank by DBS atau website go.dbs.com/kta yang bisa diakses melalui handphone.- Approval cepat dalam 60 detik.- Dana langsung cair ke rekening digibank by DBS hingga Rp200 juta.- Bebas mengatur jumlah dana yang diajukan.- Cicilan hingga 36 bulan.- Tanpa dokumen fisik.- Persyaratan mudah.Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, atau Semarang, memiliki e-KTP dan NPWP, berpenghasilan minimum Rp5 juta.Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera ajukan KTA. Selain menawarkan proses pengajuan kredit yang jauh lebih mudah, digibank KTA juga menyediakan total modal pinjaman hingga 200 juta. Jumlah yang cukup fantastis untuk memenuhi kebutuhan liburan kamu sekeluarga selama di Hong Kong.Untuk informasi pengajuan kredit dan syarat-syaratnya, silahkan mengeceknya lewat situs berikut