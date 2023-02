Rekomendasi Terbaru Hotel Murah dan Nyaman di Surabaya

4 Hotel Terbaik dan Murah di Surabaya



Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dan merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Terletak di pantai utara Pulau Jawa, Surabaya adalah kota penting di Indonesia karena menjadi pusat perdagangan, industri, dan transportasi.Surabaya juga memiliki beragam atraksi wisata, seperti Pantai Kenjeran yang indah, Taman Bungkul yang hijau, dan Masjid Cheng Hoo yang megah. Selain itu, Surabaya juga memiliki kuliner yang kaya dengan hidangan khas seperti rawon, soto ayam, dan lontong balap yang terkenal di seluruh Indonesia.Hal ini membuat kota Surabaya banyak dikunjungi pelancong. Tak heran jika wisatawan sering mencoba mencari hotel murah Surabaya yang memiliki kualitas terbaik dan memberikan kenyamanan.Dikutip dari hotel.co.id , berikut beberapa hotel murah yang bisa Anda temukan di Surabaya, yaitu:Hotel murah di Surabaya pertama adalah My Studio Hotel yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 20 C, Ketabang, Gubeng, Surabaya. Hotel ini juga memiliki kamar yang unik yakni berbentuk kapsul. Harga yang disodorkan pun murah mulai dari Rp108 ribu sampai dengan Rp176 ribu saja. Fasilitas yang diberikan pun sangat variatif, seperti AC, laundry, sarapan gratis, layanan kamar, WiFi hingga double studio.Selanjutnya, ada House of Dharmawan yang mana hotel ini menjadi hotel murah di Surabaya dengan harga sewa per malamnya adalah sekitar Rp112 ribu saja. Alamatnya terletak di Jalan Sutorejo Utara Baru, Nomor 24, Dukuh Sukorejo, Mulyorejo, Surabaya. Memiliki fasilitas yang memadai dengan pelayanan yang super ramah yang akan membuat Anda nyaman selama beristirahat di hotel ini. Bukan hanya itu saja, hotel ini juga amat dekat dengan tempat layanan umum.Hotel murah daerah Surabaya lainnya adalah Hotel Andita Syariah berlokasi di Jalan Cokroaminoto Nomor 2, Dr. Soetomo, Tegalsari, Surabaya. Hotel ini sangat dekat dengan Taman Bungkul di mana di sini memiliki fasilitas lengkap. Harganya terjangkau mulai dari Rp160 ribu sampai Rp196 ribu per malam. Tetapi, menariknya bagi pengunjung yang belum menikah tidak boleh menginap di hotel ini.Selanjutnya, Hotel La’Ana Residence Syariah yang berada di Jalan Babatan Pratama XVI, Nomor 21, Babatan, Wiyung, Surabaya, ini juga memiliki harga sewa per malam yang rendah mulai dari Rp120 ribu sampai dengan Rp137 ribu per malam. Fasilitas lengkap dan bagi pasangan yang belum menikah akan diberikan kamar terpisah.Demikianlah ulasan singkat mengenai hotel murah di Surabaya yang bisa menjadi referensi bagi Anda!