Tips Self Healing ala Andrew White melalui Aktivitas Outdoor

Akhir-akhir ini, kata healing semakin sering kamu dengar, khususnya di media sosial. Secara singkat, healing dapat diartikan sebagai upaya kita memberikan waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari.Salah satu alasan utama mengapa kamu perlu meluangkan waktu untuk sesekali melakukan healing adalah demi menjaga kesehatan mental serta kembali membangkitkan semangat sekaligus menghindari burnout.Setiap orang pun memiliki preferensi aktivitas healing-nya masing-masing, ada yang memilihuntuk me time, liburan, menulis di jurnal, dan masih banyak lagi. Salah satu kegiatan yangpaling populer dilakukan adalah liburan sambil menikmati keindahan alam. Pemandangan yangindah, suasana yang baru, serta tantangan yang bisa kamu dapatkan saat melakukan aktivitasoutdoor dinilai dapat membuat pikiran lebih tenang dan fresh.Manfaat yang sama pun dirasakan oleh content creator sekaligus entrepreneur, Andrew White. Baginya, melakukan sejumlah rekreasi di alam baik sendiri maupun bersama keluarga menjadi salah satu opsi favorit untuk melepas penat setelah selesai menjalankan kesibukan sehari-hari. Kali ini Shopee bersama Andrew White membagikan inspirasi serta tips untuk membuat aktivitas outdoor menjadi andalan kamu ketika membutuhkan waktu untuk self healing:Sebelum kita berlari, tentunya kita harus belajar untuk berjalan terlebih dahulu. Nah, pemahaman yang sama bisa kita terapkan saat mulai mencoba melakukan berbagai aktivitas outdoor."Yang paling penting adalah mulai aja dulu, lakukan aktivitas yang mudah dan gak terlalu menantang. Untuk membuatmu lebih terbiasa, kamu juga bisa membuat rutinitas dan menentukan seberapa sering kamu ingin latihan melakukan aktivitas outdoor, frekuensinya bisa kamu sesuaikan dengan jadwalmu," tambah Andrew.Melakukan aktivitas outdoor secara rutin memiliki banyak dampak positif, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Namun selain kedua hal tersebut, Andrew juga menemukan manfaat lain yaitu menambah quality time bersama keluarga."Jadwal yang cukup padat membuat aku terkadang harus mengorbankan quality time dengan orang-orang terdekat. Maka itu di saat ada waktu luang, aku selalu berusaha untuk mencari aktivitas yang bisa dijalankan bersama dengan keluarga, untungnya memang istri dan anak-anak aku juga suka melakukan kegiatan outdoor," ucap Andrew."Bahkan kalau sedang liburan baik ke luar kota atau ke luar negeri, kami selalu menyempatkan untuk mencari experience menarik yang ada di tempat itu. Menurutku dengan menggunakan aktivitas outdoor sebagai sarana healing dan quality time untuk aku dan keluarga membuat hubungan kami jadi lebih erat, berkomunikasi dengan lebih baik, dan tentunya memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan," sambungnya.Agar memaksimalkan pengalaman saat beraktivitas outdoor, menurut Andrew adabeberapa hal yang sangat penting untuk kamu siapkan."Pertama, sepatu yang nyaman penting banget. Pastinya ganggu banget dong kalau lagi naik gunung atau jalan-jalan di pantai tapi pakai sepatu yang kesempitan atau terlalu berat," ujar Andrew.Kemudian siapkan botol minum yang ringan namun cukup besar. Jangan sampai di pertengahan jalan kita kehabisan air minum, karena bisa berbahaya untuk kesehatan.“Topi dan sunblock juga merupakan salah satu kebutuhan yang esensial saat melakukan aktivitas outdoor, karena pastinya kita gak bisa terhindar dari teriknya sinar matahari," terang Andrew.“Saat menentukan bekal makanan apa yang akan kamu bawa, pastikan makanannya bernutrisi dan mengenyangkan agar bisa memberikan energi yang cukup, ya!” sambungnya.Preferensi orang pastinya berbeda-beda. Jadi saat mulai menekuni aktivitas outdoor, carilah yang paling sesuai dengan minat agar kamu enjoy menjalankannya."Untuk aktivitas yang lebih menantang, aku pribadi suka banget hiking, surfing, dan kayaking. Tapi, kalau lagi mau yang lebih santai, kadang cycling di sekeliling rumah bareng keluarga juga cukup banget kok," kata Andrew."Untuk tips yang terakhir dan paling penting, jangan sampai lupa bahwa tujuan utama kamu melakukan aktivitas outdoor adalah untuk self healing. Maka itu, selalu pastikan bahwa kamu have fun saat melakukan aktivitas pilihanmu, ya!" tutup Andrew.