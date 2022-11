Tips Memilih Hotel agar Staycation-mu Lebih Menyenangkan

1. Cek ulasan hotel

Pandemi Covid-19 membawa gaya hidup seseorang menjadi berubah. Kebutuhan untuk beristirahat dan tidur pun tak hanya di rumah saja.Global trend saat ini membuat staycation semakin banyak diminati. Staycation sudah menjadi tren anak muda masa kini, dengan dalih untuk tetap waras di tengah hiruk-pikuk ibu kota.Dengan melakukan staycation, memungkinkanmu menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan orang-orang yang berarti dalam hidupmu. Namun, tak menutup kemungkinan banyak sekali orang yang melakukan staycation sendiri sebagai bentuk 'self healing'."Kita sadar untuk menggaungkan sebuah movement lebih efektif lagi jika kita cukup tidur. Tidur itu penting, istirahat itu penting, kalau ini bagaimana dengan semua IP Creator sama sama setuju dan bilang kalau tidur itu penting," ujar Daniel Mananta."Dengan staycation bisa membuat Indonesia lebih damai lagi, karena kita semua cukup tidur," sambungnya.Dengan banyaknya hotel dan berbagai jenis penginapan yang tersebar di seluruh kawasan domestik, kamu perlu memilih hotel mana yang akan kamu inapi. Agar kegiatan staycation menjadi lebih asik, memilih hotel yang tepat juga memiliki tips dan trik tersendiri. Jika salah memilih, bisa jadi liburanmu tidak maksimal dan tidak menyenangkan.Begini cara memilih hotel yang nyaman untuk menginap:Pastikan resort atau hotel yang kamu pilih memiliki reputasi yang baik dengan membaca ulasan pengunjung yang asli. Saat ini memesan hotel sangatlah mudah, cukup menggunakan aplikasi yang ada di smartphone dan kamu juga bisa memeriksa ulasannya di sana.Jika tidak, lihatlah google review tentang hotel tersebut, atau paling tidak kamu bisa menginap virtual yang banyak disajikan oleh vlogger di YouTube.Lokasi Hotel merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Kamu harus memilih hotel dengan kemudahan akomodasi, transportasi, dan lingkungan yang aman.Jika kamu menginap di hotel dan butuh ruang meeting, pastikan kamu memilih hotel yang mudah dijangkau oleh rekan kerjamu. Kalau kamu staycation untuk liburan dalam kota maupun luar, pilihlah hotel dengan suasana yang nyaman, serta dekat dari banyak tempat wisata dan kuliner.Ini merupakan bagian penting lainnya yang harus kamu perhatikan. Karena kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hingga hari di hotel tersebut.Lihatlah fasilitas apa yang diberikan oleh hotel yang kamu pilih, dan bagaimana tingkat kebersihan, kenyamanan, hingga keamanannya."Yang saya lihat di hospitality industry, yang utama dari budget travellers di mana affordable pricing itu nggak selalu mendeliver konsistennya pada bagian kebersihan," ujar CEO Bobobox Indra Gunawan."Dan inilah di mana Bobobox melakukan something differents, sesuatu yang konsisten, sesuatu yang bisa diandalkan, dari segi kebersihan, dan keamanan," sambungnya.Generasi muda mulai dari Gen Y, Millennial, hingga Gen Z sangat menyukai tempat-tempat dengan estetika yang tinggi. Apalagi jika kamu ingin tidur dengan kreativitas.Kamu bisa memilih hotel yang memiliki konsep artsy dan tentunya banyak spot instagramable. Jika kamu bingung memilih, kamu bisa staycation di Bobobox, karena sedang berkolaborasi dengan Cartel yang membentuk CRIB (Cartel in Bobobox).Kolaborasi ini mengusung konsep seni dalam hotel kapsul. Konsep ini akan diterapkan di seluruh hotel Bobobox Indonesia dengan pergantian tema selama 6 bulan sekali."The physical part itu tetap capsule hotel, tapi di dalamnya adalah soul. Soul dari Indonesian creative, dan itu yang orang akan experience, itu yang akan dirasakan ketika mereka lagi menginap di Crib," kata Daniel dalam pembukaan CRIB.