Vila Ini Tawarkan Sensasi Romantic Staycation ala Jepang di Pulau Dewata

(FIR)

Teratai Villa menjadi bagian dari area yang paling digandrungi seantero Canggu, Bali. Pasalnya, Teratai Villa menawarkan vibes dan ambience yang berbeda, memadukan dua budaya antara Japan dan Balinese style, membuat villa ini wajib menjadi destinasi honeymoon kamu.Sebagai info, Teratai Villa merupakan salah satu villa teranyar dari keluarga Ini Vie Hospitality, yang merupakan hospitality management paling juara dengan sederet propertinya yang legendaris.Villa yang berlokasi di Jalan Kayu Tulang Gang Teratai No. 8, Canggu - Badung, menambah satu lagi deretan hype place yang wajib dikunjungi ketika kamu berlibur di sini, bersanding dengan banyak restoran, beach club, dan pantai yang populer di kalangan peselancar, membuat daerah ini tak heran tetap menjadi primadona.Teratai Villa menawarkan pengalaman memuaskan nan romantis dalam fitur satu kamar dengan kolam renang pribadi serta bathtub. Selain itu, ada juga one Grand Bedroom villa dengan Private Pool dan Bathtub, dan Grand Two Bedroom Villa dengan Private Pool plus Bathtub.Keduanya sangat cocok untuk pasangan yang mendambakan keintiman saat staycation dan ingin menghabiskan waktu bersama selama perjalanan di Canggu, Bali.“Selain fasilitas yang mewah, Teratai Villa Canggu juga menyediakan dekorasi romantis bagi para tamu yang ingin memberikan kejutan kepada pasangan. Dekorasi bunga bisa ditempatkan di tempat tidur, bathtub, maupun private pool," ujar Gratika - Marketing Branding Manager Ini Vie Hospitality.Hal ini tentunya akan menambah pengalaman romantis yang istimewa, serta akan menambah momen tak terlupakan nan berkesan selama liburan di Bali. Memastikan kamu mendapatkan pengalaman terbaik selama staycation di sini."Teratai Villa Canggu juga menyediakan Staf 24 Jam, Extra Beds, Daily Housekeeping, Room Services, dan juga Parking area. Jadi, jangan ragu untuk segera book sekarang juga karena saat ini unit kami sering kali fully book," jelas Gratika.Untuk memenuhi pengalaman bulan madu kamu dan pasangan, villa ini pun juga menawarkan berbagai paket. Mulai dari Honeymoon, Celebration, and Romantic Getaway Package.Setiap paket mempunyai kelebihan dan layanan serta fasilitas terbaik. Jadi tunggu apa lagi, Mulailah merencanakan hari spesialmu di Teratai Canggu Villa! #ThinkBaliThinkIniVie.