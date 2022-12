Refleksikan Kehidupanmu dalam Lantern of Hope saat Malam Pergantian Tahun

(FIR)

Momen pergantian tahun sejatinya menjadi tonggak menuju ke kehidupan yang lebih baik. Doa dan harapan juga tentu tertuang bagi setiap insan yang menginginkan tujuannya terwujud.Hal itulah yang diinisiasi Adiroso by Sahid Hotel & Resort saat menyambut tahun baru. Mengajak para tamu untuk menguntai doa, harapan, dan juga resolusi dalam menghadapi tahun yang baru.Bertajuk Lantern of Hope 2023, Adiroso by Sahid Hotel & Resort menghadirkan konsep yang berbeda untuk merayakan pergantian tahun menuju 2023. Konsep ini akan memeriahkan perayaan Puncak Gunung Menyan Bogor Hotel Adiroso di landscape taman yang asri dengan pemandangan lepas kota Bogor.Lantern of Hope menjadi bentuk harapan baru bagi Adiroso Managed by Sahid setelah terpaan pandemi melanda Indonesia. Harapan tersebut diwujudkan melalui pelepasan lampion di Puncak Lembah Manah dari ketinggian 400 mdpl di atas permukaan laut, tepatnya tanggal 31 Desember 2022 mendatangLentera sejatinya adalah memberi penerangan dalam kondisi apapun. Sebagai penerang saat gelap, melambangkan petunjuk (tanda), bahkan menjadi hiasan atau dekorasi yang indah."Filosofi dari Lentera ini merupakan suatu kebijaksanaan hidup untuk memberikan pandangan yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup" jelas Exacty B. Sryantoro, MBA, selaku Vice President Director of SAHID Hotels & Resorts mengenai konsep acara Lantern of Hope.Tak hanya pelepasan lentera, jika kamu yang ingin ikut serta bakal disuguhi beberapa pertunjukan dan juga kegiatan. Sebut saja makan malam dengan iringan Live Music, aneka Games, dan Door Prize menarik. Tentunya tetap berkomitmen untuk merayakannya dengan standar protokol kesehatan yang baik.Jika kamu tertarik bergabung dalam perayaan pergantian tahun yang hikmat dan menyenangkan, kamu bisa mengunjungi sahidhotels.com. Paket tahun baru ini dimulai Rp600 ribu dan New Year Eve Dinner seharga Rp150 ribu.Tak cuma kamar, penginapan yang masuk kawasan Pamijahan ini punya beberapa fasilitas menarik. Seperti kolam renang, camping ground, api unggun, meeting rooms, curug, penangkaran rusa, dan yang paling hits zona edu-wisata, Bogor Fruit Garden.JL. Kapten Dasuki Bakri Km.6Gunung Menyan, Pamijahan Kab. BogorTelp. : +(62)811-221-1223Email : resv.adiroso@gmail.com, reservation@sahidhotels.com