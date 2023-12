Tren Bleisure Kian Berkembang, Baller Hadirkan Koper All-Day Collection

(FIR)

Tren menggabungkan perjalanan bisnis dan berlibur sekaligus atau dikenal dengan istilah Bleisure kian berkembang. Hal ini membuat Baller, brand koper lokal, menghadirkan All-Day Collection.Setelah sukses meluncurkan produk koper polycarbonate pada September tahun ini, untuk pertama kalinya Baller memperkenalkan produk terbaru All-Day Collection dengan mengusung tema 'Make it your way. All-day, everyday' pada November 2023.Baller menawarkan lini terbaru tas untuk bepergian kerja atau liburan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhanmu dan memastikan kamu siap untuk aktivitas apapun, baik bekerja atau berpergian setiap saat.CEO & Founder Baller, Billy Wijaya mengatakan bahwa kehadiran Baller All-Day Collection pada tahun ini semakin melengkapi koleksi Baller sebagai perusahaan travel gear yang memiliki visi To Be the Best Companion for Modern Traveling."Kita melihat bahwa setiap traveller itu punya karakter yang beda-beda. Hadirnya Baller All-Day Collection ini juga untuk menemani traveler-traveler yang lebih suka backpacker-an. Selain itu, varian ini juga cocok untuk mereka yang kesehariannya melakukan perjalanan baik ke kantor maupun perjalanan dinas yang singkat," kata Billy.Baller All-Day Collection diproduksi dengan mengutamakan 4 standar baru yang semakin melengkapi keunggulan produk-produk Baller, yaitu:Produk Baller memadukan daya tahan dan kenyamanan dengan nilon lembut premium. Kulit vegan mikrofiber memberikan nuansa minimalis dengan konsep berkelanjutan jangka panjang.Produk Baller tahan air untuk melindungi barang esensial dari hujan ringan dan cipratan air. Tidak perlu khawatir; barang-barang konsumen akan tetap kering dan terlindungi.Konsumen dapat menyisipkan tas All-Day pada pegangan troli koper untuk meringankan perjalanan dengan nyaman.Kantong QuickSnap yang dapat dilepas, cocok untuk menyimpan barang esensial saat bepergian dan aktivitas sehari-hari.Baller dikenal sebagai brand koper Indonesia yang berhasil menjual belasan ribu koper dengan berpegang pada empat elemen penting yaitu kualitas, kapabilitas, keamanan, dan personalisasi. Sejak berdiri tahun 2018 dengan mengusung konsep Direct to Consumer (D2C), Baller menghadirkan koper berkualitas dan siap untuk bersaing dengan merk internasional lainnya.Kamu yang ingin mendapatkan seri koper Baller koleksi terbaru dapat mengunjungi website resmi Baller di www.baller.co.id atau melalui official store di marketplace Shopee, Tokopedia dan Blibli.All-Day Backpack (Black, Navy Blue, Sand) Rp2,449,900All-Day Weekender (Black, Navy Blue, Sand) Rp2,749,900All-Day Duffel (Black, Navy Blue, Sand) Rp2,699,900