Rekomendasi Hotel Terbaik yang Berlokasi di Dekat Pantai Kuta

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa keindahan alam, Bali sering kali menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat popular. Nama Bali tak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun juga dikenal oleh masyarakat mancanegara karena alam dan budayanya yang indah.Bila Anda juga ingin mengunjungi Bali, ada banyak hal yang perlu Anda persiapkan. Salah satunya adalah hotel sebagai tempat menghabiskan malam di Bali. Oleh karena itu sebelum berangkat, Anda sudah harus menyiapkanSaat menyiapkan hotel, ada baiknya Anda memilih hotel yang berlokasi dekat dengan tempat yang ingin Anda kunjungi. Untuk itu, kali ini akan disajikan rekomendasi hotel di sekitar pantai Kuta yang wajib Anda lirik.Rekomendasi hotel yang dekat dengan pantai Kuta yang wajib Anda lirik adalah sebuah hotel yang bernama The ONE Legian. Hotel ini merupakan salah satu hotel yang cukup terkenal oleh wisatawan. Hal ini dikarenakan pelayanan yang baik dan lokasi yang strategis. Untuk mencapai pantai Kuta, dari The ONE Legian Anda hanya perlu berjalan selama 15 menit saja.Tak hanya lokasinya yang strategis, The ONE Legian juga menyajikan pemandangan yang sangat memukau. Ini karena letak dan posisi The ONE Legian yang menghadap searah dengan pantai Kuta sehingga membuat Anda bisa menikmati sunset sambil bersantai di hotel.Dari segi fasilitas yang ditawarkan, The ONE Legian juga menyediakan fasilitas yang lengkap dan berkualitas. Fasilitas The ONE Legian ini terdiri dari kafe, bellboy, banquet, layanan laundry, kolam renang semi indoor, dan kolam renang rooftop.Dengan segala keindahan dan fasilitas yang ditawarkan tentunya The ONE Legian ini sangat cocok untuk menjadi pilihan Anda dalam menghabiskan malam selama berada di Bali.Rekomendasi hotel yang berada di dekat pantai Kuta selanjutnya jatuh pada hotel yang bernama The Kuta Beach Heritage Hotel. Hotel ini berlokasi sangat dekat dengan pantai Kuta, tepatnya hotel ini berada di seberang pantai Kuta.Karena lokasinya yang berseberangan dengan pantai Kuta, pihak pengelola membangun kolam renang yang menghadap langsung ke pantai Kuta. Hal ini tentu makin memanjakan pengunjung yang ingin merasakan dan melihat pantai Kuta meski pantai Kuta sedang sangat ramai.Tak hanya fasilitas kolam renangnya saja yang keren, The Kuta Beach Heritage Hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas keren lainnya seperti bar, restoran, akses internet, layanan laundry, brankas, winery, hingga makanan vegetarian.Rekomendasi hotel selanjutnya ini pasti akan sangat cocok dengan Anda yang ingin hemat namun tetap mendapatkan fasilitas lengkap. Nama hotel ini adalah ibis Styles Bali Legian Hotel. Hotel ini tak hanya dekat dengan pantai Kuta, namun juga dekat dengan pantai Legian, sehingga Anda bisa memilih pantai apa yang ingin Anda kunjungi lebih dulu.Tak hanya lokasinya yang sangat strategis dan harganya yang terjangkau, hotel ini juga merupakan salah satu hotel terbaik yang ada di Bali. Ini karena ibis Styles Bali Legian Hotel ini mengikuti standar pemeriksaan yang sangat ketat. Bahkan, dalam hal kebersihan hotel ini telah menerima sertifikat CHSE yang memenuhi protokol kebersihan dari Kemenparekraf.Selain itu, untuk memudahkan para pengunjung, hotel ibis Styles Bali Legian Hotel ini juga mempekerjakan staf multi bahasa, sehingga Anda tak akan kesulitan bila ingin berbicara di hotel ini. Adanya staf multibahasa ini juga mempermudah wisatawan yang berkunjung.Dari segi fasilitas, hotel ibis Styles Bali Legian Hotel ini menawarkan fasilitas terbaik yang lengkap dengan berbagai pelayanan terbaik pula. Fasilitas yang tersedia di hotel ini meliputi kolam renang, layanan laundry, akses internet, bar, restoran, fasilitas rapat, hingga layanan tur yang mempermudah wisatawan.Itulah beberapa rekomendasi hotel yang ada di dekat pantai Kuta. Anda bisa menggunakan rekomendasi ini bila berkunjung ke pantai Kuta di Bali. 