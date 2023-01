Bertemakan Rhythm of Spring, Mal Ini Hadirkan Ragam Hiburan Sambut Lunar New Year

1. Bazar Fashion

Seiring dihapusnya status PPKM sehingga tak ada lagi pembatasan pengunjung di pusat perbelanjaan dan dalam rangka Lunar New Year pada awal 2023 ini, Lippo Malls kembali menyiapkan rangkaian perayaan dengan berbagai kegiatan di 67 mal yang dikelolanya yang dimulai pada tanggal 7 Januari hingga 5 Februari 2023.'Rhythm of Spring' menjadi tema pada kegiatan Lunar New Year tahun ini sebagai pertanda dimulainya tahun baru dan harapan baru. Sesuai dengan temanya, Lippo Malls menampilkan dekorasi mal musim semi dengan berbagai rangkaian bunga khas musim semi seperti Mei Hua dan Peach Blossom dengan tampilan warna pink, merah dan juga warna gold, serta hiasan ornamen lampion di beberapa area mal untuk memberikan kesan perayaan Lunar New Year.Demi bisa menambah nuansa kemeriahan Lunar New Year, Lippo Malls juga menyiapkan rangkaian kegiatan menarik seperti Barongsai Tonggak yang akan hadir di Senayan Park, Lippo Mall Puri, Pluit Village, Plaza Semanggi, dan penampilan Barongsai lainnya di beberapa mal lain.Tak berhenti di situ, akan ditampilkan pula khas kebudayaan Tionghoa seperti Lion Dance hingga Tari Topeng. Semua itu untuk memberikan kesan dan nuansa Lunar New Year selama program berlangsung.Berikut ini ragam kegiatan Lunar New Year Lippo Malls:- Lunar New Year Fashion Bazar di Lippo Mall Kemang (16-29 Januari 2023)- Imlek Bazar di Pluit Village (9-22 Januari 2023)- Fashion Lunar Bazar di WTC Matahari (1-31 Januari 2023)- Festival Bakso dan Mie di Cibubur Junction (23 Januari - 5 Februari 2023)- Festival Nusantara di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor (25 Januari – 5 Februari 2023)- Rabbit Paper Creation di Cibubur Junction (14 Januari 2023)- Pentas Seni 1000 Anak di Depok Town Square (28 Januari 2023)- Cici Koko Parade dan Cheonsam Kids Fashion Competition di Lippo Plaza Kramat Jati (22 Januari 2023 dan 5 Februari 2023)- Lomba Melukis Lampion di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor (28 Januari 2023)- Imlek Fun Competition di antaranya; mewarnai, menyangi mandarin, dan lain-lain di Blu Plaza (28 Januari 2023)Untuk memberikan kemudahanmu melengkapi perayaan Lunar New Year, Lippo Malls juga menghadirkan Bazar Lunar New Year yang akan memberikan pilihan belanja pernak pernik kebutuhan Lunar New Year. Mulai dari makanan hingga fashion dengan model terkini.Sambil berbelanja kebutuhan untuk Lunar New Year, kamu akan dihibur dengan penampilan live music maupun Chinese Traditional Music pada setiap akhir pekan di beberapa Lippo Malls."Momen Lunar New Year akan menjadi momen bertumbuhnya pusat perbelanjaan dengan dicabutnya aturan PPKM oleh Presiden. Seperti halnya tema ‘Rhythm of Spring’ yang kami ambil pada perayaan Lunar New Year tahun ini," ujar Danny Crayton, Chief Marketing Officer PT. Lippo Malls Indonesia.Danny berharap, dengan dicabutnya aturan PPKM mal akan kembali memberikan kegembiraan dan keceriaan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Ia juga berharap mal akan kembali bersemi dengan meningkatnya jumlah kunjungan mal dengan tidak ada lagi pembatasan jumlah kunjungan mal."Terlebih momen Lunar New Year jatuh setelah libur Natal dan Tahun Baru, sehingga kami yakin masyarakat akan menjadikan mal sebagai tujuan utama masyarakat merayakan Lunar New Year bersama keluarga," terang DannyUntuk itu, lanjutnya, salah satu strategi Lippo Malls untuk menaikkan tingkat kunjungan adalah dengan mengaktifkan kembali kegiatan yang selama pandemi atau 2 tahun terakhir dihentikan. Kegiatan tersebut akan disiapkan dimulai pada perayaan Lunar New Year."Tahun ini, antara lain atraksi barongsai Tonggak di beberapa mal, dan atraksi barongsai lainnya yang tentunya sudah ditunggu masyarakat pada setiap perayaan Lunar New Year," ungkap Danny.Lippo Malls juga menyiapkan kegiatan menarik untuk keluarga dengan menghadirkan beberapa aktivitas yang dapat dinikmati keluarga dan juga anak–anak selama berkunjung ke mal. Kegiatan tersebut antara lain lomba peragaan busana bertema Imlek, lomba menghias lampion, hingga pameran kuliner maupun fashion."Kami juga menyiapkan program angpao gratis bagi para member aplikasi Styles untuk mendapatkan 1 Pack Emporium Angpao Pockets berisi 5 Styles Points yang bisa ditukar dengan berbagai promosi menarik lainnya selama program berlangsung," tutup Danny.