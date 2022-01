Perayaan Tahun Baru Imlek Makin Semarak dengan Living in Prosperity

Living in Prosperity diselenggarakan pada 13 Januari hingga 13 Februari 2022 di Living World Alam Sutera (Foto:Dok)

Tangerang Selatan: Living World Alam Sutera merayakan Hari Raya Imlek atau Chinese New Year dengan menggelar event bertema Living in Prosperity. Kegiatan yang berlangsung pada 13 Januari hingga 13 Februari 2022 itu menampilkan Barongsai Tonggak, Festival Kuliner Pantjoran serta program belanja Lucky Tiger & Hidden Prizes.



Barongsai atau Lion Dance selalu menjadi suguhan tontonan menarik pada perayaan Imlek. Tontonan ini disukai banyak orang karena ulah si naga dalam Barongsai yang beraneka ragam. Turut menyemarakkan perayaan Imlek, Living World Alam Sutera yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan ini menghadirkan pertunjukkan Barongsai Tonggak bersama Kong Ha Hong yang sering menjuarai kejuaraan skala internasional.



Anda bisa menyaksikan atraksi barongsai ini di West Lobby, lantai dasar, setiap akhir pekan selama periode event. Jangan khawatir, LIving World Alam Sutera tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat supaya keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap terjaga.



Selain itu, Living World Alam Sutera juga menghadirkan Festival Kuliner Pantjoran pada 26 Januari hingga 6 Februari 2022, di area The Garden, lantai dasar. Temukan beragam kuliner yang mempertahankan cita rasa otentik turun temurun dari kawasan Glodok dan sekitarnya.



"Perayaan Imlek bukan hanya semata-mata peringatan pergantian kalender tahun Tionghoa saja. Namun kami juga ingin mengajak para pengunjung merasakan pengalaman dan sensasi berbeda. Hal itu bisa dilihat melalui dekorasi yang dipasang di area mal dan hiburan-hiburan khas Imlek yang secara khusus kami sajikan agar bisa dinikmati oleh seluruh keluarga yang berkunjung ke Living World Alam Sutera," kata General Manager Living World Alam Sutera Adrian Pranata.



Tahun Baru Imlek 2573 merupakan tahun Macan Air, yakni tahun di mana semua orang bersuka cita menyambutnya sebagai tahun pembawa keberuntungan. Oleh karena itu, mal yang dikenal sebagai the biggest home living and eat-tertainment mall ini mengadakan program belanja bertajuk Lucky Tiger & Hidden Prizes.



Untuk mengikuti program ini, pengunjung cukup berbelanja minimal Rp2.573.000, kemudian berkesempatan mendapatkan hadiah yang tersembunyi di dalam Roda Keberuntungan. Setiap harinya, ada total jutaan rupiah voucher belanja dan produk home living yang siap dimenangkan oleh pengunjung, serta hadiah utama berupa coffee maker dan smartphone.



Anak-anak pun turut dimanjakan pada event ini. Ajak buah hati Anda untuk mengikuti aneka kegiatan, yaitu mandarin singing competition, Kids Cooking Class, Oriental Fashion Show, School Performance, serta kegiatan menarik lainnya.



Informasi selengkapnya bisa diakses melalui akun Instagram @livingworld_alamsutera.

