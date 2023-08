Merdeka dari Plastik, Pengguna LRT Kini Bisa Isi Ulang Air Minum selama Perjalanan

(FIR)

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek diresmikan oleh Presiden Jokowi hari ini dalam suasana HUT ke-78 RI, sekaligus menandai dimulainya operasional transportasi publik yangmelintasi 18 stasiun, termasuk wilayah Cibubur dan Bekasi.Dilansir dari situs resminya, penumpang LRT hanya perlu mengeluarkan Rp5 ribu untuk satu kali perjalanan pada 1 km pertama dan Rp 700 untuk kilometer selanjutnya. Dengan tarif perjalanan terjangkau, LRT didukung dengan fasilitas seperti toilet, akses disabilitas, mushola, area makan dan minum, nursery room, hingga klinik.Untuk memastikan kenyamanan penumpang, LRT Jabodebek juga menyediakan water station. Fasilitas ini berfungsi sebagai area pengisian ulang air minum yang dapat dinikmati oleh para penumpang secara cuma-cuma.Water station dilengkapi water purifier dari Coway, perusahaan pemurni air dan pemurni udara no.1 Korea Selatan. Berbeda dengan water dispenser yang menggunakan galon guna ulang, water purifier memungkinkan air yang diakses penumpang terjaga kebersihannya dan bebas dari kontaminasi zat berbahaya seperti mikroplastik dan Bisphenol A (BPA)."Dengan menggunakan water purifier, masyarakat cukup bawa tumbler dan bisa isi ulang air minum dari water purifier Coway," jelas Jeon Chan, Chief of Marketing Department Coway Indonesia.Partisipasi Coway dalam penyediaan water purifier yang telah terpasang Stasiun Dukuh Atas dan Stasiun Jati Mulya per Kamis (10/8/2023) juga merupakan bentuk dukungan terhadap program Go Green dari LRT Jabodebek. Penumpang LRT Jabodebek dapat berpartisipasi mengurangi sampah botol plastik.Dari sisi manajemen fasilitas, pihak LRT Jabodebek juga dimudahkan dengan penggunaan water purifier, karena tidak perlu lagi bergantung pada galon guna ulang karena perangkat canggih ini dapat tersambung dengan sumber air perpipaan maupun air tanah.Sebelum dilakukan pemasangan, analisisair dilakukan di Coway Water Quality Laboratory, bagian dari kerja sama Coway dengan Institut Teknologi Bandung. Hal ini bertujuan untuk memastikan air dari sumbernya memenuhi prasyarat kualitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar baku mutu kesehatan air.CORE (CHP-671R), yang ditempatkan pada Stasiun LRT Jabodebek merupakan varian water purifier dengan kapasitas 21.1 liter dengan kemampuan pengisian otomatis sehingga ideal untuk area perkantoran dan publik dengan kebutuhan air yang banyak. Efektif menangkal 106 jenis kontaminan karena memiliki 5 tahap filtrasi, produk ini juga memiliki fitur air panas dan air dingin.Sebagai perusahaan yang memiliki keahlian di bidang pemurnian air dan udara selama lebih dari 30 tahun, Coway berdedikasi menghadirkan inovasi berkelanjutan yang berfokus pada teknologi, produk inovatif, dan riset terkait filtrasi lewat riset dan pengembangan di Coway Environmental Technology Research Institute.Untuk mengakomodir kebutuhan pasar muslim, Coway telah mengantongi sertifikat halal dari JAKIM pada tahun 2010 untuk rangkaian produk dan filternya.Dalam waktu dekat, penumpang yang singgah di 15 stasiun lainnya; Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, dan Bekasi Barat dapat turut merasakan kenyamanan mengisi ulang air minum di water station.Fasilitas yang sama juga telah hadir sejak April 2023 di beberapa stasiun kereta api, diantaranya Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Purwokerto, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi, dan Stasiun Malang.