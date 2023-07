Catat! 5 Objek Wisata Edukasi yang Cocok Dikunjungi saat Libur Sekolah

Banyuwangi, Edutrip Emvitrust dan Desa Adat Osing Kemiren

Malang, Jatim Park 2 Kota Batu dan Museum Angkut

Bali Safari & Marine Park dan Wisata Pulau Penyu Tanjung Benoa, Bali

Jendela Alam dan Padepokan Dayang Sumbi, Bandung

Taman Belajar dan Sindu Kusuma Edupark, Yogyakarta

(yyy)

Libur telah tiba! Memasuki liburan pergantian tahun ajaran, berarti saatnya para orang tua untuk meluangkan waktu sejenak bersama keluarga. Berlibur bersama tidak hanya memberikan kesempatan untuk melepaskan kepenatan, tetapi juga dapat meningkatkan ikatan (bonding) antara anggota keluarga.Meluangkan waktu saat liburan sekolah bisa dilakukan dalam berbagai hal, misalnyamelakukan perjalanan keluar kota bersama keluarga. Supaya enggak bingung dan momen liburan lebih menyenangkan, kamu juga bisa menerapkan konsep 'Smart Holiday Destination'.Hardiansyah Ramadhan selaku Department Head Retail OK! Bank menjelaskan Smart Holiday Destination' adalah sebuah konsep liburan edukasi. "Liburan ini merujuk pada jenis perjalanan yang dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman edukasi yang menyenangkan kepada anak melalui eksplorasi dan interaksi langsung dengan lingkungan dan budaya baru," jelasnya.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 2.552 objek wisata di Indonesia dengan destinasi yang cocok untuk liburan sekolah dalam menerapkan 'Smart Holiday Destination'. Hardiansyah menyebutkan lima objek wisata terutama yang berada di kawasan pulau Jawa dan sekitarnya, antara lain:Banyuwangi memiliki potensi wisata yang menarik, seperti Kawah Ijen dan Pantai Pulau Merah. Emvitrust, sebuah LSM yang fokus pada pelestarian lingkungan, menyelenggarakan tour wisata edukasi yang melibatkan pengelolaan sampah dan perjalanan ke Pantai Wedi Ireng. Di Desa Adat Osing Kemiren, terdapat atraksi wisata edukasi budaya seperti pertunjukan tarian, kerajinan tangan, serta pembatikan.Di Malang, terdapat Jatim Park 2 di Kota Batu yang menjadi 'Smart Holiday Destination'.Di sana, anak-anak dapat bertemu dan belajar mengenai berbagai jenis burung. Selain itu, terdapat Museum Angkut yang menampilkan sejarah transportasi dan dapat membuka wawasan anak-anak.Bali menjado destinasi favorit di Indonesia, menawarkan tempat wisata keluarga yang memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak. Bali Safari dan Marine Park berfokus padapelestarian satwa langka dan budaya Bali. Wisata Pulau Penyu di Tanjung Benoa menawarkan pengalaman edukatif dan interaktif, seperti melihat proses penetasan dan pelepasan anak penyu ke laut serta berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian penyu.Bandung menawarkan tempat wisata menarik yang meliputi Jendela Alam dengan aktivitasberkebun, bercocok tanam, beternak, dan memanen hasil kebun untuk pengalaman belajaranak-anak. Padepokan Dayang Sumbi menyediakan edukasi pembuatan kain sutra melalui ulat sutra yang dijelaskan oleh pemandu wisata. Terdapat pula rekreasi menarik lainnya seperti memberi makan hewan satwa dan taman bermain.Tidak hanya banyaknya pusat pendidikan, terdapat beberapa wisata edukasi seperti TamanBelajar yang cukup terkenal bagi wisatawan lokal dan luar kota. Taman Belajar Yogyakartamenyediakan teknologi interaktif secara digital serta pemutaran video yang akan memicuimajinasi anak melalui ketertarikan anak terhadap teknologi. Ada juga Sindu KusumaEdupark yang wisata edukasi serupa dengan melakukan aktivitas outbound untukmeningkatkan family bonding dan terdapat kelas membatik bersama keluarga.Berlibur bersama keluarga melalui konsep 'Smart Holiday Destination' bisa dinikmati denganperencanaan yang matang, dengan menentukan destinasi wisata edukasi yang sesuai dapatmemberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Meskipun begitu, konsep ‘SmartHoliday Destination’ sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan ilmu untuk si kecil saat liburan sekolah.Hardiansyah menyarankan apabila kamu memerlukan biaya tambahan untuk berlibur bersama keluarga, kamu bisa memanfaatkan sarana penyedia keuangan jika memiliki rencana liburan yang lebih besar melihat anggaran berlibur bersama keluarga tidaklah kecil."Pinjaman Tanpa Agunan (KTA), seperti OK KTA multiguna dari OK Bank dapat mendukung biaya tambahan untuk liburan Anda bersama keluarga. Dengan memanfaatkan biaya tambahan, Anda bisa menjalankan ‘Smart Holiday’ yang lebih berkualitas bersama keluarga Anda," tutupnya.