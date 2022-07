Wahana Alam Parung, Destinasi Sempurna dengan Harga Ekonomis

Sejarah Wahana Alam Parung

Cukup membayar Rp20 ribu (weekday) atau Rp25 ribu (weekend) kamu bisa menjelajahi wahana alam Parung di Kabupaten Tasikmalaya ini. (Foto: Dok Ist)

Lokasi Wahana Alam Parung

Bagi kamu yang datang dari luar Tasikmalaya, bisa juga menginap di cottage yang disediakan. (Foto: Dok Ist)

Fasilitas Wahana Alam Parung

Di Taman kelinci membuat anak-anakmu bisa berinteraksi dengan hewan imut itu. (Foto: Dok Ist)

Anak-anak pasti betah ketika ada fasilitas renang plus ember tumpah seperti ini. (Foto: Dok Ist)

Harga Tiket Wahana Alam Parung

Rumah-rumah warna warni ini sangat instagramable, sehingga cocok buat kamu yang ingin foto-foto dan di upload di sosial mediamu. (Foto: Dok Ist)

(FIR)

: Membahas potensi wisata di Bumi Pasundan memang tak ada habisnya. Beragam destinasi terhampar nyata menghiasi wilayah yang kekal akan budaya Sundanya.Salah satu yang mencuri perhatian para traveller baru-baru ini adalah Wahana Alam Parung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya yang berdiri kokoh di perbukitan hijau nan sejuk, menjadikan Wahana Alam Parung sebagai primadona baru di Jawa Barat Kota berjuluk Priangan Timur sejatinya menyimpan segudang objek wisata yang memadai, salah satunya Wahana Alam Parung yang diresmikan sejak 2014 silam. Wahana yang didirikan oleh pengusaha berdarah Tasikmalaya yaitu Haji Aji Hidayat, telah berkembang pesat dan menjadi primadona di Jawa Barat."Wahana Alam Parung dibuka sejak 2009, awalnya hanya kolam pemancingan, kemudian karena animo masyarakat Tasik tinggi dibuatlah kolam pemancingan. Lalu, mengingat alam di kawasan ini cukup keren, bermula dari pembuatan kolam renang untuk anak, ternyata antusias masyarakat sangat tinggi. Jadi akhirnya, saya punya niat dan tujuan menjadikan Wahana Alam Parung sebagai lokasi berlibur," ujar Aji Hidayat.Melalui fasilitas yang lengkap dan acara hiburan yang ditawarkan dengan menghadirkan musisi ternama setiap akhir pekan. Wahana Alam Parung kini ramai pengunjung, total sekitar 30.000-35.000 lebih wisatawan datang guna menyesaki berbagai wahana setiap pekannya selama liburan sekolah."Selama liburan sekolah total ada 30.000-35.000 pengunjung, hari biasa sekitar 20.000 pengunjung per bulan. Kisarannya, 2.000-3.000 Senin-Jumat, sedangkan Sabtu-Minggu 4.000-6.000 orang," tambahnya.Wahana Alam Parung berada di Jalan Suryalaya - Pageurageung No. 431, Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.Untuk menuju Wahana Alam Parung, pengunjung akan menempuh jarak kurang lebih 40 km dari Tasikmalaya ke arah utara, atau kurang lebih sekitar satu jam perjalanan. Pengunjung juga bisa menginap, karena Wahana Alam Parung memiliki sejumlah cottage yang tersedia."Sekarang ini, kita ada dua cottage, untuk kamar-kamarnya sudah skala hotel, sekitar 10 kamar, next pembangunan yang akan digarap pada Agustus nanti itu ada 26 kamar, insya Allah kita punya sekitar 45 kamar," jelas Aji.Wisata ini terdapat di dataran tinggi yang masih dikelilingi hutan dan perbukitan. Hal ini membuat Wahana Alam Parung sangat asri.Wahana Alam Parung memiliki lahan seluas 4 hektare. Fasilitasnya lengkap mulai dari wahana air, kebun binatang mini, panggung hiburan, karaoke keluarga, hingga fasilitas olahraga.Tersedia pula tiga kolam renang berbeda, khusus pengunjung dewasa, anak-anak, dan yang berbentuk cinta (love). Hebatnya lagi, setiap kolam memiliki wahana atau permainan air tersendiri. Antara lain perosotan, ember tumpah, dan wahana salju.Sedangkan di kebun binatangnya terdapat beberapa koleksi hewan seperti kakak tua, merak, kuda poni, dan rusa. Ada pula taman kelinci yang menggemaskan. Taman Kelinci ini sangat lucu. Di sini, kamu bisa mengajak si kecil melakukan kegiatan seru dengan kelinci imut yang dipenuhi rerumputan hijau.Tak hanya itu, Wahana Alam Parung juga suguhkan area play ground untuk anak-anak, ground stage, dan kolam pemancingan yang menenangkan.Bagi kamu yang tertarik berkunjung ke Wahana Alam Parung, pengelola juga menyediakan fasilitas penunjang seperti lahan parkir, kamar bilas, kafe, gazebo, toilet, dan tentunya musala.Untuk mewujudkan wisata lengkap dan ramah, pengelola Wahana Alam Parung terus berinovasi, dengan tambahan fasilitas menarik lainnya yang proses pembangunannya telah berlangsung."Sekarang kita sudah punya kolam renang, kemudian play ground, mini zoo, area live music, mini soccer. Nextnya ke depan, kita juga sedang membuat dua kolam renang, disneyland, balon udara, ada flying fox, sepeda udara," kata Aji Hidayat."Dan kita ingin melakukan terobosan baru, misalnya anak-anak main time zone, main games di mal itu berbiaya tinggi, nanti Wahana Alam Parung akan punya tempat bermain anak yang seperti di kota-kota. Jadi warga daerah pun bisa menikmati itu," menurut Aji Hidayat.Wisata Alam Parung bisa disebut sebagai destinasi sempurna dengan biaya ekonomis. Untuk tiket masuk, para pengunjung hanya perlu membayar Rp20.000 (Senin-Jumat) dan Rp25.000 (Sabtu-Minggu).Jika ingin memanjakan buah hati, kamu bisa mengajaknya ke play ground. Pengunjung akan dibebankan biaya khusus sebesar Rp10.000 (di luar tiket masuk Wisata Alam Parung). Untuk jam operasionalnya, Wisata Alam Parung dibuka mulai pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.Selain dapat menikmati beragam fasilitas dan wahana seru bersama keluarga, kamu juga akan dimanjakan dengan keindahan hamparan bukit dan persawahan yang terbentang di hadapannya."Saya punya tujuan, Wahana Alam Parung menjadi sentral berliburnya masyarakat, yang pertama tiket sangat minim sekali, tetapi ada keistimewaan yang harus dipublikasikan ke semua bahwa Wahana Alam Parung, pengunjung boleh membawa makanan dari luar, masakan dari rumah, dan kita sudah siapkan spot untuk makan-makan keluarga. Ini gratis tidak dipungut biaya. Jadi silahkan menempati spot yang disediakan, gazebo-gazebo dengan view yang sangat menarik, itu gratis," tegasnya.Buat kamu yang berencana liburan tapi masih bingung menentukan pilihan, mengunjungi Wisata Alam Parung adalah solusinya.Sebagai sarana hiburan dengan tajuk mendongkrak perekonomian rakyat, apa yang disuguhkan Wahana Alam Parung sejalan dengan program Pemerintah Provinisi Jawa Barat, yaitu menjadikan Jabar Juara Lahir dan Batin."Wahana Alam Parung telah mempekerjakan sekitar 60 orang dari warga sekitar. Tak sekadar itu, pedagang-pedagang di area luar dipersilahkan untuk berdagang tanpa dipungut biaya. Bahkan saat proses pembangunan berlangsung, Wahana Alam Parung mempekerjakan sekitar 120 orang tenaga bangunan yang berasal dari masyarakat sekitar," kata Aji Hidayat."Wahana Alam Parung juga sangat peduli terhadap lingkungan sekitar, jalan, penerangan jalan, renovasi masjid, melakukan 1000 paket sembako, 1000 paket daging kurban, dan lain-lain," pungkasnya.