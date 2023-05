Pameran DXI 2023 Digelar, Pencinta Olahraga Ekstrem Siap-siap Merapat

(FIR)

DEEP and EXTREME Indonesia (DXI) kembali menyelenggarakan pameran DXI 2023 yang ke-15 di Indonesia. Hal ini tak lepas dari tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga ekstrem dan petualangan alam bebas.Pameran DXI 2023, yang akan digelar pada 1 hingga 4 Juni 2023 di Hall B Jakarta Convention Center ini sekaligus menawarkan berbagai kegiatan menarik bagi para pengunjung. Mengusung tema: The Ultimate Thrill, DXI 2023 tidak hanya ingin memperkenalkan dan memamerkan berbagai olahraga ekstrem dan outdoor adventure, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpetualang dan menikmati keindahan serta kekayaan alam Indonesia yang terkenal keindahannya."Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, bukan rahasia lagi jika Indonesia dikenal sebagai negara di Asia yang memiliki banyak spot diving, extreme sport, dan outdoor adventure yang indah," tutur President Director PT Exhibition Network Indonesia, Diver, Founder DEEP & EXTREME Indonesia, Dharmawan Sutanto, Selasa, 23 Mei 2023.DEEP and EXTREME Indonesia (DXI) juga memiliki visi yang kuat untuk mengajak masyarakat Indonesia berpetualang di keunikan alam Indonesia sekaligus memperkenalkan potensi wisata alam yang indah. Ajang DXI 2023 ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19."Melalui DXI, kami memiliki visi untuk mengajak masyarakat Indonesia berpetualang di keunikan alam Indonesia dengan mengenalkan potensi wisata alam Indonesia yang indah, dan sambil belanja tentunya. Kami berharap DXI dapat turut membantu memulihkan sektor pariwisata di Indonesia pasca pandemi, khususnya wisata alam dan bahari," tambah Dharmawan.Selain itu, pameran DXI 2023 ini merupakan wadah bagi pegiat olahraga-olahraga ekstrem di Indonesia. Sehingga dapat menjawab kebutuhan komunitas dan para pegiat secara leluasa