Suksesnya Gebyar Traveloka jadi Cerminan Pariwisata Indonesia Terus Mengalami Tren Positif

Teknologi Inovatif demi kompetisi yang transparan

(FIR)

Untuk pertama kalinya, Traveloka menggelar 'kompetisi' untuk para penggunanya dengan total hadiah ratusan juta rupiah dengan sebutan Gebyar Traveloka. Gelaran perdana yang dimulai 15 November 2022 - 14 Maret 2023 ini pun menuai antusiasme yang tinggi dari para pengguna Traveloka.Shirley Lesmana, Chief of Marketing Officer Traveloka sangat menghargai antusiasme dan partisipasi aktif para pengguna dalam program Gebyar Traveloka. Keberhasilan program Gebyar Traveloka juga menunjukkan bahwa geliat pariwisata Indonesia terus mengalami tren positif.Program apresiasi ini untuk meningkatkan loyalitas konsumen melalui ajang kompetisi eksklusif bagi para pengguna setia dan anggota program Traveloka Priority. Program yang berlangsung selama 120 hari ini telah diikuti oleh lebih dari 1 juta pengguna setia Traveloka.Kemudian, lebih dari 200 pemenang terpilih berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah mencapai lebih dari Rp600 juta. Melalui gelaran acara Gebyar Traveloka Awarding Night, Traveloka telah mengumumkan dan menyerahkan hadiah kepada 20 perwakilan pemenang Gebyar Traveloka."Memberikan apresiasi dan menjaga loyalitas konsumen melalui program inovatif seperti Gebyar Traveloka merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam memberikan solusi berbasis teknologi guna memahami beragam kebutuhan perjalanan konsumen," ungkap Shirley dalam acara Gebyar Traveloka Awarding Night, tadi malam."Oleh karena itu, kami akan terus berinovasi menghadirkan program-program menarik yang melibatkan para pengguna setia dan kami harap program inovatif yang kami berikan senantiasa memberikan dampak positif pagi perkembangan ekosistem pariwisata Indonesia," sambungnya.Menurut Shirley, melalui Gebyar Traveloka, pihaknya tidak hanya memberikan kemudahan bagi para pengguna, tetapi juga memberi kesempatan yang sama bagi setiap pengguna untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan mengumpulkan Priority Points dan menjadi anggota program Traveloka Priority.Dalam Gebyar Traveloka, setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan hadiah dengan mengikuti kompetisi tanpa diundi. Setiap transaksi di platform Traveloka akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan tiket untuk mengikuti program Gebyar Traveloka. Selama periode program, pengguna dapat mengumpulkan Priority Points sebanyak-banyaknya."Karena bertepatan dengan perayaan Traveloka ke-11 tahun serta antusiasme yang tinggi dari para pengguna, kami memberi kesempatan tambahan bagi 111 peserta dengan skor tertinggi berikutnya untuk menjadi pemenang, sehingga total pemenang menjadi 231 peserta," terang Shirley.Menariknya, dalam kompetisi ini, Traveloka memanfaatkan teknologi leaderboard inovatif yang memungkinkan peserta melihat skor secara real-time agar lebih transparan. Teknologi ini merupakan teknologi inovatif pertama yang digunakan oleh industri travel platform di Indonesia.Selama program berlangsung, pada leaderboard ini, peserta dapat melihat skor dengan kecepatan refresh setiap 10 menit, multiplier scoring, serta best personal experience yang memperlihatkan symbol uprank dan downrank untuk memberikan pengalaman kompetisi unik bagi tiap peserta.Pada puncak acara Gebyar Traveloka yang berlangsung di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Traveloka bersama mitra yakni Wuling Motors dan PT Central Mega Kencana menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Hadiah tersebut yakni berupa satu unit mobil listrik Wuling Air EV sebagai Grand Prize serta set perhiasan berlian Frank & Co. dan The Palace. Selain itu, paket staycation mewah, tiket perjalanan ke Jepang, serta berbagai hadiah menarik lainnya juga dibagikan kepada para pemenang yang hadir.Kedua mitra pun menunjukkan rasa ketagihan mereka setelah terlibat menyelenggarakan kompeitisi ini. Seperti yang dikatakan Dian Asmahani, Brand & Marketing Director Wuling Motors.Menurutnya, sebagai dua brand yang mengedepankan inovasi di industri masing-masing, kesamaan semangat ini mendorong Wuling Motors untuk terus memberikan nilai tambah dan apresiasi kepada konsumen setia demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui produk dan juga layanan."Value dari brand kami pun sejalan dengan Traveloka yang terus berupaya menghadirkan solusi terbaik yang dikembangkan mengikuti aspirasi dari konsumen. Kami berharap, kolaborasi ini dapat memberi warna baru bagi konsumen kami ke depannya," Pavita Kumala, General Manager Marketing PT Central Mega Kencana menambahkan.