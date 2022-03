Tips and Trik Workcation, Tren Kerja Sambil Liburan ala Anak Muda

Pastikan Jadwal Work From Anywhere

Lakukan Persiapan yang Matang

Pilihlah Tempat Menginap di Kota Besar

Komunikasikan dengan Rekan Kerja

Cari Ongkos Transportasi Hemat

-Istilah workcation belakangan lagi hype di kalangan milenial dan Gen-Z. Istilah tersebut yaitu menggabungkan work dan vacation, artinya kamu akan melakukan kerja dan liburan secara berbarengan.Uniknya tren workcation yang cuma naik di Indonesia. Di negara seperti Amerika Serikat (AS), Kanada dan sejumlah negara maju, cukup banyak anak muda yang pengen produktif tapi sambil menikmati hidup dengan workcation. Enggak heran juga, karena belakangan makin banyak juga perusahaan yang terbuka dengan cara kerja work from anywhere. Sejauh ada koneksi internet, kerja di mana pun tetap bisa kreatif dan produktif.Nah, tertarik mencoba pengalaman kerja sambil liburan? Berikut ini tips bagaimana caranya bisa produktif kerja tapi tetap happy karena recharge dengan liburan.Kalau perusahaan tempat kamu kerja masih memberlakukan hybrid working (ada sebagian hari harus masuk kantor) sebaiknya penuhi dulu jadwal kerja di kantor. Jangan sampai kamu salah jadwal yang harusnya ngantor kamu malah enggak dateng. Sayang banget kan kalau dihitung absen?Buat kamu yang punya privilege nggak harus ke kantor asal semua tanggungjawab selesai, ini adalah keuntungan besar. Kamu bisa workcation kapan aja asal deadline beres semua.Generasi milenial dan Gen-Z mungkin lebih mudah melakukan workcation karena belum memiliki keluarga dan hidup secara mandiri. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa ajak keluarga kerja sambil liburan bareng pasangan dan anak. Persiapan untuk workcation bersama anak terutama juga harus dipikirkan secara matang. Terlebih siapa yang akan menjaga atau mengurus si kecil. Saat anak misalkan tiba-tiba terkena sakit misalkan, hal tersebut juga patut menjadi pertimbangan dengan akses kesehatan yang ada.Ini penting untuk kamu pikirkan saat menentukan tempat di mana kamu harus stay. Kalau terlalu jauh dari kota, keterbatasan sinyal internet bisa menjadi problem jika kamu harus bekerja. Atau setidaknya pilihan penginapan atau tempat yang mana menyediakan fasilitas internet yang memadai untuk kamu kerja. Pastikan juga tempat yang kamu tinggali juga memiliki tempat yang kondusif untuk kerja.Jangan lupa juga untuk mengkomunikasikan teman satu tim atau divisi kamu, ya. Ini terkait dengan komunikasi tanggungjawab pekerjaan kamu di kantor. Sebaiknya kamu terbuka terhadap rekan kerja dengan jadwal kapan saja mungkin kamu akan slow respond atau away from keyboard. Yang penting bisa saling handle kerjaan dan bantu satu sama lain.Pengen workcation di mana saja tapi enggak pengen kantong kering karena tiket pesawat? Pakai SUPER+ airasia aja, nih! Beli sekali, terbang berkali-kali selama satu tahun! Hanya dengan satu kali transaksi SUPER+ airasia, kamu bisa dapetin gratis terbang, gratis ongkir dan gratis perlindungan Covid 19.Kamu bisa dapetin gratis terbang berkali-kali ke destinasi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina & negara Asean lainnya. Kerennya lagi, gratis terbang dengan maskapai airasia nggak harus dengan kode penerbangan QZ. Namun juga tersedia dengan kode penerbangan airasia lainnya, seperti AK, FD, dan Z2.Selain gratis terbang, airasia juga kasih kamu layanan perlindungan Covid. Untuk menanggung pembatalan penerbangan dari Penerbangan yang ditukarkan. Anda berhak atas jumlah maksimum sekaligus sebesar Rp500.000 jika peristiwa yang diasuransikan berikut terjadi yang mengakibatkan pembatalan penerbangan kamu yang ditukarkan.Selain penerbangan airasia juga punya layanan baru yakni airasia Food, lho! Kamu berhak mendapat Gratis ongkir untuk pemesanan makanan dengan maksimal radius 5km dan minimal pembelian Rp50Ribu. Menghemat pengeluaran biaya makan selama liburan juga, nih!Enggak sabar pengen cepetan liburan dan jalan-jalan? Pesan sekarang di website dan aplikasi airasia! Periode promo hanya berlaku dari 28 April hingga 2 April 2022. Periode pemesanan dari 28 Maret 2022 hingga 27 Maret 2023 dan periode penerbangan dari 11 April 2022 hingga 10 April 2023. Oh ya, pihak airasia juga menerapkan embargo periode untuk layanan SUPER+. Artinya akan ada masa yang mana SUPER+ nggak akan bisa kamu klaim untuk penerbangan. Info selengkapnya, cek selengkapnya di website dan aplikasi airasia!