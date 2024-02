5 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga di Bali

Berikut 5 destinasi wisata keluarga di Bali:

1. The Keranjang Bali

2. Bali Zoo

3. Kebun Raya Bedugul

4. Danau Batur

5. Desa Penglipuran

(ELG)

Bali masih menjadi salah satu tempat wisata paling menarik di Indonesia. Tak hanya bersama teman atau pasangan, Bali juga tempat yang nyaman dan seru untuk berlibur bersama keluarga.Bali menyajikan ragam tempat wisata keluarga menarik. Ada kebun binatang, kebun hingga tempat perbelenjaan oleh-oleh.Jika membawa anak kecil, tentu harus memastikan tempat wisata yang dikunjungi bisa memberikan edukasi sekaligus keamanan yang baik.The Keranjang Bali merupakan pusat oleh-oleh terlengkap di Bali. The Keranjang Bali memiliki banyak experience dan spot tematik sehingga menjadi tempat yang cocok untuk berlibur sekaligus membeli oleh-oleh khas Bali disini.Pengalaman seru bisa dirasakan di The Keranjang Bali seperti melukis gerabah, gelang tridatu, tato kontemporer. Selain menyajikan oleh-oleh, tempatg ini menghadirkan restoran hingga arena anak-anak.The Keranjang berada di Jalan bypass Ngurah Rai No. 97 dan Jalan Raya Tuban No. 92 Kuta Bali. Terdapat pula musala yang dapat menampung sampai 300 orang dan tempat khusus yang dapat dijadikan berbagai event atau event catering dengan kapasitas 300 orang.Bali Zoo menjadi salah satu taman rekreasi terkenal di Bali. Kamu dan keluarga bisa berlibur bersama teman maupun keluarga. Pengunjung dapat melihat berbagai macam hewan.Sementara Bali Zoo Park menghadirkan berbagai macam flora. Pengunjung diperbolehkan untuk berfoto dengan satwa, berkeliling dengan gajah, bahkan sarapan bersama orang utan. Bali Zoo Park juga memperbolehkan pengunjung untuk memberikan makanan kepada para satwa.Banyaknya flora fauna yang ada sangat cocok untuk edukasi dan aktivitas bersama keluarga. Bali Zoo Park terletak di Jalan Raya Singapadu, Batuan, Sukawati, Gianyar. Kamu dapat berkunjung ke Bali Zoo Park dari pukul 09.00 hingga 17.00 WITA dengan jadwal check-in terakhir adalah pukul 16.00 WITA.Jika kamu menyukai pemandangan yang asri dan menyegarkan, Kebun Raya Bedugul pilihan destinasi wisata yang tepat bersama keluarga. Kebun ini memiliki banyak spot menarik yang bisa dikunjungi seperti Taman Rhododendron, Taman Anggrek, Rumah Kaca Kaktus, Rumah Kaca Begonia, Taman Akuatik, Taman Usada, Taman Panca Yadnya, Taman Cyathea, Taman Bambu, Konservatori, Taman Mawar, Giant Ficus Tree dan Taman Surya Nirwana.Terdapat fasilitas rental kendaraan mulai dari sepeda hingga mobil golf. Kebun Raya Bedugul berada di ketinggian 1.250 sampai 1.450 meter di atas permukaan laut dengan luas mencapai 157,5 hektare. Suhu pada Kebun Raya Bedugul siang hari antara 17 derajat hingga 25 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari 10 derajat hingga 15 derajat celcius.Danau Batur Bali dikenal menjadi salah satu spot terbaik karena memiliki pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam. Danau Batur juga dikenal sebagai danau terbesar di Pulau Bali.Danau Batur memiliki berbagai fasilitas dan variasi aktivitas yang bisa kamu coba. Pada sekitar Danau Batur terdapat kafe dan restoran untuk pengunjung bersantai dengan menikmati secangkir kopi atau makanan favorit.Jika tertarik untuk menjelajahi keindahan Danau Batur terdapat perahu yang bisa kamu sewa. Jika ingin beristirahat, terdapat villa, resort, dan hotel yang memiliki view Danau Batur.Desa Penglipuran menjadi salah satu destinasi wisata yang paling sering dituju para wisatawan. Desa ini memiliki keunikan yaitu kebersihan serta kerapiannya sehingga mendapatkan beberapa penghargaan. Tempat ini cocok untuk dijadikan sebagai wisata budaya bersama keluarga.Desa Penglipuran memiliki banyak tanaman hijau yang membuat desa menjadi asri dan sangat sejuk. Apalagi desa Penglipuran memiliki aturan dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Tata ruang yang terdapat pada desa ini mengusung patokan dari adat yang telah turun temurun.