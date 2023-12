Taman Safari Bali Resmi Hadirkan Varuna, Fantasi Pertunjukan Teatrikal Bawah Air Pertama di Indonesia

Integrasi keberlanjutan dan konservasi kehidupan laut dalam pertunjukan

(Kru dan cast berbakat merangkai keajaiban mereka di balik layar, siap membawakan kamu ke pertunjukan kelas dunia di Varuna Bali di dalam area Taman Safari Bali. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Hadirkan sentuhan kesenian Bali

(Destinasi wisata di Bali ini jadi pertunjukan bawah air dengan mermaid, teatrikal berpadu dengan kearifan lokal. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Kisah menawan di bawah permukaan laut yang berkilauan terbentang di depan mata kamu. Bersiaplah untuk menjelajahi misteri kedalamannya! Video: Dok. Instagram Varuna Bali/@varunabali)

(TIN)

Warna biru laut jadi ciri khas yang mendominasi lokasi 'Varuna', sebuah tempat teatrikan bawah air pertama di Indonesia. Wisata ini menawarkan pengalaman bersantap sambil menyaksikan pertunjukan teatrikal kelas dunia mulai 20 Desember 2023.Pembukaan Varuna ini merupakan bagian dari rencana Taman Safari Bali untuk mengembangkan 'The Exciting Marine Safari Bali' yang akan dibuka pada tahun 2024.Alexander Zulkarnain, Vice President Media Event & Digital Taman Safari Indonesia mengatakan, “Bali merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia karena keindahan lautnya, pada tahun 2023 saja sudah lebih dari 4,5 juta wisatawan yang datang ke Bali.""Maka dari itu, Taman Safari Bali ingin mengemas keindahan bawah laut Bali lewat Varuna yang menawarkan pengalaman bersantap sambil menyaksikan pertunjukan teatrikal bawah air pertama di Indonesia bagi wisatawan domestik dan mancanegara,” tambah Alexander.Varuna berlokasi di Taman Safari Bali, yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali. Taman ini memiliki luas sekitar 50 hektar dan menampung lebih dari 2.500 hewan dari berbagai belahan dunia.Di Varuna, kamu bakal diajak untuk merasakan sebuah petualangan sensorik, dengan menyantap hidangan lezat sambil menyaksikan pertunjukan yang memesona.Narasi Varuna digambarkan secara apik melalui perpaduan menawan antara animasi potongan kertas, pedalangan, dan pertunjukan yang memikat dari Penasihat Teknikal kenamaan dunia Peter Wilson.Sebagai pertunjukan kelas dunia, Varuna mengintegrasikan upaya keberlanjutan dan konservasi kehidupan laut dalam seluruh pertunjukannya. Di mana teknologi dan pertunjukan yang ditampilkan selalu terlebih dahulu memerhatikan keadaan serta kelestarian satwa di sekitarnya.“Potensi wisata Bali yang luar biasa tak hanya terletak pada alamnya yang indah, melalui Varuna kami menawarkan pengalaman yang tak terlupakan dengan atraksi berkelas internasional memadukan pertunjukan bawah air dengan mermaid, teatrikal berpadu dengan kearifan lokal yang akan menarik wisatawan dalam dan luar negeri," beber Alexander lagi."Varuna dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi pariwisata Bali sehingga menarik perhatian dunia internasional,” tegas Alex.Selain menawarkan pengalaman yang unik dan menarik, Varuna juga menggabungkan kesenian lokal Bali dengan kolaborasi bersama seniman internasional dan seniman lokal. Kolaborasi ini membawa elemen budaya otentik ke dalam pertunjukan, menciptakan perpaduan yang dinamis antara bentuk seni tradisional Bali dengan pengalaman teater modern, yang semakin memperkaya perjalanan bawah laut yang imersif secara keseluruhan.“Kami telah bekerja sama dengan beberapa seniman ternama di Bali untuk membawa nuansa Bali yang telah terkenal di dunia, sehingga harapan kami Varuna dapat menjadi tolak ukur pertunjukan kelas dunia di Indonesia,” tambah Hans Manansang Direktur Marketing Taman Safari Indonesia Group.The Exciting Marine Bali akan menjadi kompleks wisata bawah air kelas internasional sehingga bisa menarik wisatawan mancanegara dan menjadi atraksi wisata yang ditunggu sekaligus tempat edukasi marine life.“Kehadiran Varuna diharapkan dapat menjadi kick-off yang baik sebelum pembukaan The Exciting Marine Safari Bali di tahun 2024 nanti dan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Taman Safari Bali," harap Alex."Jika di tahun 2023 ini, rata-rata jumlah pengunjung yang hadir sebanyak satu juta orang per tahun. Di tahun depan kami berharap bisa 100 persen meningkat karena adanya kehadiran Varuna dan Marine Safari Bali,” pungkas Alex.Intip kecenya Varuna yang berada di dalam kawasan Taman Safari Bali lewat Instagramnya @Varuna Bali. Kamu juga bisa jadikan Varuna destinasi wisata di Indonesia aja!