Selamat! InterContinental Bali Resort Kembali Sabet 3 Penghargaan Internasional

Walau pandemi masih menaungi Indonesia, namun keindahan alam pariwisata bumi pertiwi masih diakui internasional. Buktinya, Bali kembali dinobatkan sebagai Asia's Most Romantic Destination versi ajang penghargaan World Travel Awards 2021.Hal itu juga diperkuat dengan InterContinental Bali Resort untuk kemenangannya dan menerima penghargaan bergengsi dari Haute Grandeur Global Hotel 2020. Tidak tanggung-tanggung, tiga penghargaan disabet sekaligus. Yakni, untuk Bali's Leading Resort, Asia's Leading Luxury Wedding Resort. Dan satu lagi, Bali's Best Spa Resort 2021 dari World Spa Award.Melansir dari situs resminya, InterContinental Bali Resort menawarkan beragam paket pernikahan berdasarkan keinginan calon pengantin. Semua tersedia, mulai dari pernikahan tradisional ala Bali, hingga pernikahan modern.Alun-alun Garden, misalnya. Daerah ini cocok bagi calon mempelai yang ingin mengadakam acara oernikjaan dengan pemandangam matahari terbenam di Teluk Jimbaran. Benar-benar pernikahan yang romantis.Radka Janotova selaku Area Director of Sales & Marketing InterContinental Bali Resort pun bangga dengan apa yang telah diraih oleh InterContinental Bali Resort. Dirinya bangga dan merasa terhormat saat menerima penghargaan tersebut. Baginya, itu membuktikan komitmen seluruh jajaran yang ada dalam memberikan layanan yang luar biasa kepada para tamu.