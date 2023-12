Baca juga: Cek Jadwal Libur Perbankan saat Natal dan Tahun Baru

Jakarta: Memasuki penghujung 2023, sebagian besar masyarakat mempersiapkan untuk menyambut momen tersebut dengan mengunjungi tempat keramaian, pusat perbelanjaan, pergi keluar kota, hingga mencari tempat untuk merayakan pergantian tahun.Dengan banyaknya antusias warga Cikarang dalam menyambut momen pergantian tahun tersebut, Sahid Jaya Lippo Cikarang menyelenggarakan “Colourfull Night” Sahid Jaya Lippo Cikarang.Acara tersebut akan dimeriahkan art dance, DJ performance, dan dipandu MC ternama Fauzi Rodeo. Akan hadir pula bintang tamu Gado-Gado Band.Bagi Anda yang tertarik merayakan malam pergantian tahun baru di Sahid Jaya Lippo Cikarang, cukup membayar Rp350 ribu/net/pax untuk makan malam tahun baru. Anda akan mendapatkan menu barbeque buffet tanpa batasan (all you can eat), serta rangkaian acara lainnya berupa games, doorprize, pesta kembang api, glowstick, terompet akan Anda dapatkan di acara Colourfull Night.Tak hanya itu, bagi Anda yang ingin bermalam di Sahid Jaya Lippo Cikarang, tersedia paket makan malam beserta kamar mulai dari Rp1.388.888/net/room/night sudah termasuk paket makan malam untuk dua orang, dan sarapan pagi untuk dua orang.“Momen pergantian tahun adalah momen yang ditunggu-tunggu banyak orang, khususnya warga Cikarang. Bagi Anda yang ingin merayakan pergantian tahun tersebut, Sahid Jaya Lippo Cikarang menyelenggarakan acara dengan tema Colourfull Night. Harapan kami dapat memberikan warna yang berbeda di dunia perhotelan, walaupun sudah berumur Sahid Jaya Lippo Cikarang tetap menjadi pioneer, dan selalu menjadi pilihan hotel terbaik di hati warga Cikarang dan sekitarnya,” kata General Manager Sahid Jaya Lippo Cikarang Abdul Rachman.Untuk reservasi atau informasi lebih lanjut silakan menghubungi nomor telepon +62895370249955 (WhatsApp only) atau telepon di nomor +62218972352.